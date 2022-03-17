Afyonkarahisar'da 'Orman Arama Kurtarma Timi' kuruldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 'Orman Arama Kurtarma Timi' kuruldu

17.03.2022 17:39
Afyonkarahisar'da 'Orman Arama Kurtarma Timi' kuruldu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'da kurulan Arama Kurtarma Timi (ORKUT) faaliyete geçti.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'da kurulan Arama Kurtarma Timi (ORKUT) faaliyete geçti.

Afyonkarahisar'da kurulan 11'i asil 7'si yedek 18 kişiden oluşan Orman Arama Kurtarma Timinin başında bir işletme şefi bulunuyor. Orman yangınları esnasında ihtiyaç duyulacak arama kurtarma faaliyetlerinde bulunacak tim, ayrıca sel, deprem, heyelan gibi afetlerde de görev yapacak. Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, Kocatepe Orman Yangın İlk Müdahale Ekip binasında Afyonkarahisar Orkut timini ziyaret etti. Time başarılar dileyen Boz'a Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan, İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan, Orman İşletme Müdürü Gökhan Us, Tıbbi Bitkiler Merkezi Müdürü Emel Yıldız'da eşlik etti.

Önümüzdeki günlerde, yeni kurulan timin 18 kişilik kadrosu AFAD merkezinde ilave bir eğitime tabi tutulacak. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da 'Orman Arama Kurtarma Timi' kuruldu
Afyonkarahisar'da 'Orman Arama Kurtarma Timi' kuruldu
Afyonkarahisar'da 'Orman Arama Kurtarma Timi' kuruldu

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Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınları, Arama Kurtarma, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da 'Orman Arama Kurtarma Timi' kuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 'Orman Arama Kurtarma Timi' kuruldu - Son Dakika
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