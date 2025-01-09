Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meydana trafik kazasında iki otomobil sürücüsü de yaralandı.

Kaza, kent merkezi Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü S.G., sevk idaresindeki 03 ACV 397 plakalı aracıyla Eskişehir köprülü kavşak istikametinden Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi kavşak istikametine seyrederken Karayolları Denetim İstasyonu önünde 03 ADR 600 plakalı araç ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan iki aracın sürücü ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.