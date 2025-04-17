Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralanırken, araçlardan birisi çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir binaya çarparak durabildi.

Kaza, Sandıklı ilçesi Koçhisar köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., idaresindeki 03 LM 620 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.Y.'nin kullandığı 06 BY 6490 plakalı bir başka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan birisi yol kenarındaki binaya çarparak durabildi. Kazada sürücülerden H.A., ile M.Y., A.Y. ve N.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza esnasında otomobilin çarptığı binada yaşayanlar ise büyük panik yaşadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.