Afyonkarahisar\'da Yeni Kurslar Başladı

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Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde açılan kurslarda öğrenciler ders başı yaptı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Merkezinde faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü karşısında Müftülüğe bağlı Gençlik Merkezi'ne açılan Arapça, güncel dini meseleler, Riyazü's-Salihin Okumaları, Sahabe Hayatları, Siyer, Tefsir, Kuran-ı Kerim, Ney ve Bendir kursları başladı. - AFYONKARAHİSAR