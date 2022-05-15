Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye atanan Vali Gökmen Çiçek; - Son Dakika
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Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye atanan Vali Gökmen Çiçek;

15.05.2022 12:59
Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye atanan Vali Gökmen Çiçek;

Yeni Valiler Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Kayseri'ye atandı.

Yeni Valiler Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Kayseri'ye atandı. 3 ay önce Kayseri ile Afyonkarahisar arasındaki sucuk tartışması üzerine sorulan bir soruya Vali Çiçek, "Bu soruya cevap veremem, ileride Kayseri'ye vali olursam onlara ne diyeceğim" demişti. Vali Çiçek, o soruyu hatırlatarak, "İyi ki cevap vermemişim" dedi.

Açıklanan Valiler Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Kayseri Valiliğine atandı. Vali Çiçek, bundan 3 ay önce İhlas Haber Ajansı muhabirinin "Afyonkarahisar Tarım İl Müdürü tarafından Kayseri'nin 8 katı kadar Afyon'da sucuk üretildiği belirtildi. Bunun üzerine Kayseri Ticaret Borsası Başkanı ise Afyon sucuğunun çoğunluğunun tavuk sucuğu olduğunu öne sürüyor. Siz bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz. Kayseri sucuğumu? Afyon sucuğumu mu?" sorusuna Vali Çiçek, "Ağzımdan laf almaya çalışmayın. Benden manşet çıkmaz. Yarın bir gün Kayseri'ye vali olursam ne olacak? O zaman ben onlara ne derim" demişti.

Vali Çiçek İl Genel Meclisi'nde meclis üyeleri ile veda ziyaretinde bu soruyu hatırlatarak, esprili bir dille "O soruyu da Hayati sormuştu. Ulusal basında haber yapmak için bana tuzak kurmuştu Hayati. İyi ki bu soruya cevap vermemişim. Şimdi Kayseri'ye gidince de Kayseri sucuğu daha iyi dersem siz bana kızarsınız" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye atanan Vali Gökmen Çiçek;
Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye atanan Vali Gökmen Çiçek;

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Valiler Kararnamesi, Gökmen Çiçek, Karahisar, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye atanan Vali Gökmen Çiçek; - Son Dakika


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