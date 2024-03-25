Afyonkarahisar İl Müftüsü Ramazan Ayı Programıyla Emirdağ\'da Cemaatle Buluştu

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfiü İmamoğlu, Ramazan ayı vaaz programı çerçevesinde Emirdağ'da bir program düzenleyerek cemaatle buluştu.
Afyonkarahisar İl Müftülüğü ilçelere düzenlemiş olduğu Ramazan vaaz ve İrşad programına devam ediyor. Bu çerçevede vaaz programı Emirdağ Emir Baba Camii'nde gerçekleştirildi. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İlçe Kaymakamı Osman Bilici ve İlçe Müftüsü Vahit Demiral'ın katılımıyla gerçekleşen programa katılım yoğun oldu. İftar programından sonra İl Müftüsü İmamoğlu, teravih namazı öncesi vaaz etti, sonrasında teravih namazı kılındı. Namazdan sonra gençlerle bir araya gelinerek istişarelerde bulunuldu. İlçe Kaymakamı Osman Bilici ve İlçe Müftüsü Vahit Demiral ziyaretlerinden dolayı İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'na teşekkür ve memnuniyetlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR
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