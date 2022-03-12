Afyonkarahisarlı genç hâkim sonsuzluğa uğurlandı - Son Dakika

Bursa'da oturduğu lojmanın önündeki 'Yargı Parkı'nda ölü bulunan Bursa Adliyesi'nde görevli Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Çiğdem Bayrakçeken (30), memleketi Afyonkarahisar'da sonsuzluğa uğurlandı.

Bayrakçeken'in ani ölümü Afyonkarahisar'da büyük üzüntü yaşattı. Bursa Adliyesi önünde yapılan törenin ardından cenazesi Afyonkarahisar'a ulaşan merhum Çiğdem Bayrakçeken için Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Bayrakçeken'in tabutunun üzerine Türk bayrağı örtüldü. Paşa Camiinde kılınan cenaze namazına; Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Bayrakçeken ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhume Çiğdem Akçeken sevenlerinin omzunda Kocatepe Asri mezarlığına götürülerek, toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR