Ağabeyin Hatırası: Botanik Kafe Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Ağabeyin Hatırası: Botanik Kafe Açıldı

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Bülent Akdağ, vefat eden ağabeyinin çiçekçi dükkanını botanik kafeye dönüştürdü.

13.02.2025 15:28
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Ağabeyinden hatıra kalan çiçekçi dükkanını botanik kafeye çevirdi

OSMANİYE - Osmaniye'de vefat eden ağabeyinden kalan çiçekçi dükkanını botanik kafeye çeviren Bülent Akdağ, amacının vatandaşlara egzotik çiçekleri tanıtmak ve ağabeyinin hatırasını yaşatmak olduğunu söyledi.

Osmaniye'de yaşayan Bülent Akdağ 3 buçuk yıl önce vefat eden ağabeyi Tahsin Akdağ'ın vefatından sonra kendi işini bırakarak ağabeyinin hatırası olan çiçek bahçesini botanik kafeye çevirdi.6 Şubat 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş yeri yıkıldı. Ağabeyinin bıraktığı emanete sahip çıkmak için yeri dükkan arayışına başlayan Akdağ'a ağabeyinin arkadaşı kendi bahçesini açtı. Yeniden işyerini açan Bülent Akdağ açtığı iş yerini Botanik Kafe'ye dönüştürdü insanların göremediği egzotik çiçekleri tanıtmak ve ağabeyinin hatırasını yaşatmak isteyen Akdağ, 'Amacım gelip benden çiçek alsınlar değil, daha önce belgesellerde gördükleri çiçekleri burada görüp dokunsunlar istiyorum" dedi.

"Amacımız depremde yıkılmış Osmaniye'deki vatandaşlara moral olmak"

Depremde psikolojik olarak yıpranmış insanların yeni hayata adapte olmaları için böyle bir botanik bahçe yaptığını söyleyen Bülent Akdağ, "Bu çiçek sektörüne 3 buçuk yıl önce ağabeyim vefatının üzerine İstanbul'da daha önce çalışıyordum tekstil sektöründe ağabeyim vefat ettikten sonra biz burayı ne yapalım dedik. Burayı hem insanların oturacağı botanik bir kahve bahçe, hayvanların olduğu, çayın kahvenin olduğu öyle bir amaçta kurduk. 3 buçuk yılda 2 defa fırtına gördük, bir defa deprem gördük iş yerimiz yıkıldı. Depremden çıkmış, yıkılmış Osmaniye'de yaşayan fertler olaraktan Osmaniye'deki insanlarımıza moral olsun, onların böyle güzelliklerinin içerisinde yaşayaraktan işte o psikolojiyi artsın, ne bileyim kendisini tekrardan yeni yaşantıya adapte etsin diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"İnsanların sadece belgesellerde gördüğü egzotik çiçeklere görmesini ve dokunmasını sağlıyoruz"

Çoğu insanın göremediği ithal çiçekleri bahçemizde sergileyerek onlara görme ve dokunma fırsatı verdiklerini söyleyen Bülent Akdağ, "İthal çiçekleri getirerekten yani bunların içinde işte sinek kapanıydı, orkidenin çeşitleriydi, türlü türlü orkideler var, açelyalarıydı, bonzai ağaçlarıydı, bunları Osmaniyeliler almasa bile gelsinler, görsünler, işyerimizde otursunlar, çayını kahvesini içsinler, dolasınlar, fotoğraf çektirsinler, sohbet etsinler. Sohbet yerlerimiz de var zaten güzel bir hizmet sunmaktır. Yoldan geçen insanlar bazen diyor ki, ne kadar güzel şeyi açmışsınız. Buyurun teyzeciğim, buyurun ablacığım, buyurun kardeşim gelin oturun, bakın, gezin almanız şart değil. Sadece belgesellerde, sadece televizyonlarda değil ayaklarınıza getirdik bu hizmeti almak değil, görmeniz ve birebir dokunmanız önemli diyoruz. Mesela müşterilerimizin ekseriya da kendi ürettiğimiz ürünlere de hediyemiz de oluyor. Yani buradan hediyesiz de göndermiyorum. Almasa da bile en azından eline bir tane çiçeğimizi al. Bu da bizim hediyemiz olsun. Ağabeyimizin hayrına olsun diye hediyelerimiz de var yani" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağabeyin Hatırası: Botanik Kafe Açıldı - Son Dakika

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