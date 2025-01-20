AGC'de Başkan Değişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AGC'de Başkan Değişimi

AGC\'de Başkan Değişimi

AGC Başkanı Ferdi Uzun, yeni başkan Erman Çetin'e görevini devretti. Çetin, gazeteciliğin önemine vurgu yaptı.

20.01.2025 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Gazeteciler Cemiyeti(AGC) Başkanı Ferdi Uzun, gerçekleştirilen genel kurulda başkan seçilen Erman Çetin'e görevini devretti.

AGC, Cumartesi günü genel kurul yaptı. Genel kurulda Erman Çetin ve Veysel Karahan yönetimleriyle birlikte başkanlığa talip oldu. AGC üyelerinin oy kullanma işleminin ardından başkan Erman Çetin seçildi. AGC Başkanı Ferdi Uzun bugün cemiyet binasında düzenlenen devir teslim töreninde görevini yeni başkan Erman Çetin'e devretti. Çetin'i yönetimi ve gazeteciler yalnız bırakmadı.

Devir teslim töreninde konuşan Başkan Ferdi Uzun, "Zaman su gibi akıp geçiyor. 3 yıl önce diğer binamızda Semra Şener başkanımızdan görevi devralmıştık. Bizim için çok iyi bir heyecandı. Bence bazı durumlarda insanlar koltuklarını bırakabilmeli. Biz açıkçası bunu göstermek istedik. Bundan dolayı ben aday olmadım. Aday yolculuğuna Erman Çetin ve Veysel Karahan çıktı. Netice itibariyle demokrasinin gereği sandıktan Erman Çetin çıktı. Kendisini kutluyorum. Her ne kadar seçim sürecinde istenmeyen durumlar yaşansa da bu durumu kabul etmediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Sonuçta birileri aday çıkar. Birileri oy verir birileri oy vermez. Önemli olan göreve gelindiğinde bunları bir kenara bırakıp herkesin başkanı olarak yola devam etmektir. Çünkü asıl olan AGC'dir. Erman Çetin başkanımız da aynı doğrultuda görevine devam edeceğine inanıyorum. Kendisine ve yönetimine şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Görevi devralan Başkan Erman Çetin, gazetecilik kariyerinde kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Genel kurulda kendisine ve yönetimine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür eden Başkan Çetin, "Biz vatandaşlar adına kamu denetçiliği yapan insanlarız. Gazetecinin de itibarını arttırarak daha gür sesle güzel işler yapmayı temenni ediyoruz. Bu da sizlerin desteği ile olacak" dedi.

"Koltuktan güç alan değil koltuğa güç verenlerden olmak istiyoruz" diyen Başkan Çetin, "Bunun yapılabilirliği noktasında AGC'nin örnek bir rol model üstlendiği bir organizasyon olduğunu herkese ispatlamak hedefindeyiz. Ferdi Uzun başkanımız ve yönetimine bugüne kadar yaptığı görev için teşekkür ederim. Sizden bu emaneti devralarak daha iyi noktaya götürmenin şiarıyla görev yapacağız" diye konuştu.

Başkan Çetin, bugüne kadar yaptığı görev için Uzun'a teşekkür edip çiçek takdim etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Erman Çetin, Politika, Magazin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AGC'de Başkan Değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:18 Biden, Beyaz Saray’a gelen Trump’ı ’Evine hoş geldin’ diyerek karşıladı Biden, Beyaz Saray'a gelen Trump'ı 'Evine hoş geldin' diyerek karşıladı
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
17:38 Biden, görev devretmesine saatler kala Trump’ın hedef alabileceği kişilere ’af’ çıkardı Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı
17:38 İki belediye başkanı İYİ Parti’den istifa etti İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti
17:05 Trump’ı tebrik eden Putin’den ’’Diyaloğa açığım’’ mesajı: Ukrayna’da uzun sürecek bir barış istiyoruz Trump'ı tebrik eden Putin'den ''Diyaloğa açığım'' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz
07:20 DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak
07:14 Fenerbahçe’nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
06:38 İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
01:41 Esenyurt’taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
00:48 İzmir’de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti İzmir'de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti
00:30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı asılsız çıktı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 18:30:08. #1.13#
SON DAKİKA: AGC'de Başkan Değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.