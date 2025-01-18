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AGC'de Yeni Başkan Erman Çetin

AGC\'de Yeni Başkan Erman Çetin

Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan seçimde Erman Çetin 89 oyla başkan seçildi.

18.01.2025 19:06
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Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) genel kurul heyecanı yaşandı, iki adaylı gidilen seçimde 89 oy alan Erman Çetin, cemiyetin yeni başkanı oldu.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) genel kurul heyecanı yaşandı. Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya üyeler büyük katılım sağladı. Birliktelik vurgusu yapılan genel kurulda, cemiyet başkanı ve yönetim kurulları da şekillendi. İki adaylı gidilen seçimlerde Veysel Karahan ve Erman Çetin başkanlık için aday gösterildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurulda, faaliyet raporunun okunmasının ardından divan kurulu belirlendi. Divan kurulu tarafından üyelere sunulan adayların yönetim listeleri oybirliği ile kabul edildi.

Seçim öncesi genel kurulda konuşan mevcut başkan Ferdi Uzun; "Geçmiş başkanlarımızdan aldığımız bu bayrağı daha yukarıya çıkarma gayretinde olduk. İnanıyorum ki kim seçilirse seçilsin iki adayımızın da bundan sonra bu bayrağı daha da yukarıya götürecektir" diyerek desteklerinden dolayı tüm üyeler ile katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kapalı oylama usulü yapılan seçimde 2 geçersiz oy çıkarken, Veysel Karahan 53, Erman Çetin 89 oy aldı. Yapılan seçimlerin ardından Erman Çetin, AGC'nin yeni başkanı oldu.

Başkan seçilen Çetin'in yeni yönetimi ise Hüseyin Işık, Ergün Korkmaz, Naci Eriş, İbrahim Kılınç, Ayşe Aktaş, Gezgin Değirmenci, Ayşe Yılmaz, Mustafa Çelik, Fatih Uludağ, İnan Gül isimlerinden oluştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AGC'de Yeni Başkan Erman Çetin - Son Dakika

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