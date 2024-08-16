Ağız Kokusu Boşanma Sebebi Olabilir - Son Dakika
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Yerel

Ağız Kokusu Boşanma Sebebi Olabilir

Ağız Kokusu Boşanma Sebebi Olabilir

Avukat Buket Nurşah Tekışık, ağız ve vücut kokusu sebebiyle boşanma davası açan evli çiftlerin, uzman hekimler tarafından yapılan inceleme sonucunda, kişinin ağız kokusundan kurtulamama ihtimali mevcutsa boşanmanın gerçekleşebileceğini belirtti.

16.08.2024 13:48
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Avukat Buket Nurşah Tekışık, ağız ve vücut kokusu sebebiyle boşanma davası açan evli çiftlerin, uzman hekimler tarafından yapılan inceleme sonucunda, kişinin ağız kokusundan kurtulamama ihtimali mevcutsa boşanmanın gerçekleşebileceğini belirtti.

Avukat Tekışık, ağız veya vücut kokusunun boşanma sebebi olup olmadığına dair evli çiftlere uyarılarda bulundu. Yargıtay kararını hatırlatan Avukat Tekışık, "Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 13/04/2005 tarihli, 2005/208 E. ve 2005/262 K. sayılı kararına göre eşin ağız veya vücut kokusu tek başına boşanma nedeni değildir. Ağız kokusu genellikle yetersiz ağız bakım alışkanlıkları, ağız içi enfeksiyonlar, sigara ve alkol kullanımı gibi sağlıksız alışkanlıklardan ya da yediğimiz yiyeceklerden kaynaklanır. Ayrıca, kişinin sahip olabileceği sindirim sistemi hastalıkları da bu duruma neden olabilir. Yapılan araştırmalar, erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla ağız kokusu görüldüğünü ortaya koymuştur. Ağız kokusunun en yaygın nedeni ise ağız hijyenine yeterince dikkat edilmemesidir. Ağız kokusu sosyal bir problemdir ve bu durum aile içi huzursuzluklara, boşanmalara, toplumdan dışlanmaya hatta işten atılmalara bile yol açabilir. Eşinin vücut ve ağız kokusunun evlilik birliğini kendisi için çekilmez hale getirdiği iddiasıyla davacı koca tarafından açılan boşanma davasında yerel mahkemenin kararı temyiz edilmiştir" dedi.

"Kişinin ağız kokusu tedavi edilemiyorsa boşanma sebebi olabilir"

Yargıtay'ın kararını değerlendiren Avukat Tekışık, "Yargıtay, 'Davalıda var olduğu iddia edilen bu rahatsızlığın tedavisinin mümkün olup olmadığı, davalının tedaviden kaçınıp kaçınmadığı, bu rahatsızlığın evlilik birliğini davacı koca için çekilmez hale getirip getirmediğinin uzman hekimlerden oluşan bir sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi ve sonuca göre karar verilmesi gerekir' şeklinde karar vererek yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmiştir. Yargıtay'ın dikkate aldığı hususlar; evlilik birliğini çekilmez kılan davranışın çözülüp çözülemeyeceği, bu rahatsızlığın eş için çekilmez hale gelip gelmediğinin uzman hekimlerden oluşan sağlık raporu ile belirlenmesidir. Görüldüğü üzere Yargıtay'ın bozma nedeni, eksik incelemeyle yazılı hüküm kurulmasına dayanmaktadır. Uzman hekimler tarafından doğru ve eksiksiz inceleme yapıldığı takdirde, kişinin ağız kokusundan kurtulamama ihtimali mevcutsa boşanma sebebi olabilmektedir" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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