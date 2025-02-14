Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanları Eylemde

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Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık, "Ülkemizde aslında çok yeni olmayan sağlıkta dönüşüm programı diye bize dayattıkları sisteme geçtiğimizden beri bütün sağlık kurumlarında sıkıntılar çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Ağız ve diş sağlığı da bunlardan biri" dedi.

Ağız ve diş sağlığı emekçileri iş bıraktı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Sinop İl Temsilcisi Ayhan Çalık ve Genel Sağlık-İş Sendikası Sinop İl Temsilcisi Mustafa Aytaç, ağız ve diş sağlığı personelinin sorunlarını dile getirdi. Ayhan Çalık, şöyle konuştu:

"Ülkemizde aslında çok yeni olmayan sağlıkta dönüşüm programı diye bize dayattıkları sisteme geçtiğimizden beri bütün sağlık kurumlarında sıkıntılar çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Ağız ve Diş sağlığı da bunlardan biri. Orada çalışan arkadaşlarımız halka daha iyi hizmet verebilmek adına, bir şeyler yapmak istiyorlar. Bunun devlet tarafından desteklenmesi gerekirken, onların çalışma düzeni bozulmak istenmekte. Çalışma saatleri, MHRS uygulaması, randevu sistemleri bozulmakta. Bir an önce bu hatadan vazgeçilmesi için tüm yurtta bugün ağız ve diş sağlığı merkezlerinde eylemler yapıyoruz. Umuyoruz, bundan sonraki süreçte bunlara ihtiyaç kalmaz ve bu sorunlar giderilir. Ağız ve diş sağlığı çalışanları arkadaşlarımız da halka daha iyi hizmet sunabilir.

Ayrıca, ağız ve diş sağlığı çalışanları tek ödeme istiyor. Bütün sağlık kurumlarında olduğu gibi taban ücret, maaş, ek ücret, döner sermaye performans gibi uygulamalar değil, insanca yaşamaya yetecek tek kalemde emekliliğe yansıyacak ücret talep ediyorlar. Çalışma ortamları da, poliklinik ortamları da çok sıkışış ve yetersiz, binalar yetersiz, personel yetersiz, alet edevat yetersiz. Bunların daha sağlıklı hale getirilmesi ve bu ortamlarda daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak istiyor arkadaşlarımız. Bu çalışma ortamlarımızda çalışanlar arasındaki farklı farklı uygulamalar teşvik gibi uygulamalar çalışanlar açısından iş barışını bozacak sonuçlara sebep olmakta. Biz, ayrı ayrı puanlamalar, hesaplamalar, ödemeler istemiyoruz. Biz, biraz önce söylediğim gibi insanca yaşamaya yetecek, emekliliğe yansıyacak tek kalemde maaş istiyoruz."

"Maaşlarımızda taban, teşvik, sabit ile yapılan sürprizler istemiyoruz"

Genel Sağlık-İş Sendikası Sinop İl Temsilcisi Mustafa Aytaç ise şunları söyledi:

"Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi MHRS randevu sayılarının fazla olması ve hastalarımıza gerekli süreyi ayıramamamızdır. Yani, diş hekimlerimizin en büyük problemlerinden birisi etkin bir tedavi sunmak için gerekli süreyi hastaya ayıramamasıdır. Çalışma koşullarımızın uygun olmadığını söylüyoruz. Diş hekimlerinin dört el kuralıyla çalışmasının gerekliliğini anlatmak zorundayız. Ağız ve diş sağlığı hizmeti verirken randevu sürelerinin yetersiz olduğunu ifade etmekteyiz. Hasta mahremiyetinin önemini her defasında belirtiyoruz. 4 ünitli diş muayene ünitelerinin, odalarının olmaması gerektiğini dile getiriyoruz. Aynı zamanda, diş hekimleri olarak tek kalemde maaş istiyoruz. Maaşlarımızda taban, teşvik, sabit ile yapılan sürprizler istemiyoruz. Emekliye yansıyan tek kalemde maaş talebini her platformda dile getiriyoruz."