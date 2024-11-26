Ağrı'da Denetimli Serbestlik Protokolü - Son Dakika
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Ağrı'da Denetimli Serbestlik Protokolü

Ağrı\'da Denetimli Serbestlik Protokolü

AİÇÜ ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, denetimli serbestlik alanında iş birliği protokolü imzaladı.

26.11.2024 18:17
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ile Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Denetimli Serbestlik Hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokole göre, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmaları amaçlanıyor.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış tarafından imzalanan protokol kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlü ve eski hükümlülere yönelik, eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, çocuklara yönelik faaliyetler, bağımlılıkla mücadeleye yönelik faaliyetler, ortak projeler ve ar-ge faaliyetleri, personele yönelik faaliyetler, sosyal ve kültürel faaliyetler, koruma kurullarına yönelik faaliyetler ve kamu yararına çalışmaya yönelik faaliyet alanlarında iş birliği yürütülecek.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut yaptığı açıklamada, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı ile imzalanan protokolün, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin topluma yararlı bir birey olması ve suç oranlarının azalması için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, toplumsal güven ve huzurun sürdürülebilir bir özellik taşıması için üniversite olarak toplumsal katkı faaliyetlerine her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, gerçekleştirilen iş birliği dolayısıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış'a teşekkür etti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ise "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yükümlülerin ve ailelerinin sosyal hayata katılımlarını destekleyen, sosyal sorumluluk projelerimizin oluşturulmasında bizimle birlikte hareket eden paydaş bir kurumdur. Denetimli serbestlik sistemimizi akademik destek ile güçlendiren, uygulamalarımızın verimli ve bilimsel temelle yürütülmesine imkan veren Sayın Rektörümüze ve üniversitemize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Protokol imza töreninde AİÇÜ Genel Sekreteri Muhammet Nuri Kılıç ile Ağrı Denetimli Serbestlik Müdürü Derya Aydın da hazır bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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