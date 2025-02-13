Ağrı Valiliği tarafından "Ağrı Halk Konseri" etkinliği düzenlenecek.
Ağrı Valiliği tarafından 21 Şubat'ta düzenlenecek "Ağrı Halk Konseri"ne halkın ilgisinin yoğun olması beklenirken, etkinlikte Kafkas dansı gösterileri sahnelecek. Çocukların severek izlediği çizgi film kahramanlarının gösterileriyle de minikler eğlenceli bir gün geçirecek. - AĞRI
Son Dakika › Yerel › Ağrı'da Halk Konseri Düzenlenecek - Son Dakika
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