Üye Girişi
Ağrı'da "Kar Kaplanları" kapanan yollar için seferber oldu - Son Dakika

Ağrı'da "Kar Kaplanları" kapanan yollar için seferber oldu

12.02.2022 13:17

- Ağrı'da "Kar Kaplanları" kapanan yollar için seferber oldu Ağrı'da kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için "Kar Kaplanları" seferber oldu.

- Ağrı'da "Kar Kaplanları" kapanan yollar için seferber oldu

AĞRI - Ağrı'da kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için "Kar Kaplanları" seferber oldu.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için, İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri 82 iş makinası, 91 personel ve 8 mobil ekip ile mesai yapmaya başladı. Kar kaplanları olarak bilinen ve kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaşan yerleri büyük çabalarla temizleyen ekipler, ulaşıma kapanan 87 köy yolunun ulaşıma açılması için büyük bir titizlikle çalışanlarını gerçekleştirdi.

Ağrı'da Kar Kaplanları kapanan yollar için seferber oldu
Ağrı'da Kar Kaplanları kapanan yollar için seferber oldu
Ağrı'da Kar Kaplanları kapanan yollar için seferber oldu

YORUMLAR
500

Ağrı, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ağrı'da 'Kar Kaplanları' kapanan yollar için seferber oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:00 Kar yağışı etkili oldu! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı sevindirdi
12:34 Test etmek bindiği aracı kaşla göz arasında çaldı! Olay anı kameraya yansıdı
12:32 Gözler saat 14.00'de! Bakan Nebati,yeni paketi açıklayacak
12:24 Dehşet görüntüler! Ağıla giren kurtlar koyunları telef etti
12:23 İstifa çağrısına Burak Elmas'tan dikkat çeken cevap: Taraftarlar haklı, ben de bağırırdım
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul" göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor
12:15 Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava
12:07 Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen vücut geliştirmeci: Sık sık kendi kayıtlarımı izliyorum
12:04 Koltukta ortaya çıkan yılan, uçağa acil iniş yaptırdı
11:56 Hasan Can Kaya, Caner Cindoruk'un sevgilisini ifşa etti: Arkada öpüşüyordunuz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 13:24:28. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da "Kar Kaplanları" kapanan yollar için seferber oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement