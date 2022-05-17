Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi

17.05.2022 14:14
Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bahar Şenliği bağlamında düzenlenen kulüpler festivalinde bir araya geldikleri öğrencilerle sohbet etti.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bahar Şenliği bağlamında düzenlenen kulüpler festivalinde bir araya geldikleri öğrencilerle sohbet etti.

16-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bahar Şenliğinin ilk gününde, Üniversite Stadyumunda tüm kulüplerin katıldığı Kulüpler Festivali düzenlendi. Danışman akademisyenler ile üye öğrencilerin yer aldığı kulüp stantlarını ziyaret eden Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencilerden kulüpler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Dr. Varol, üniversite öğrenciliğinin bir insanın hayatındaki en keyifli ve üretken dönemlerden biri olduğunu, telafisi olmayan bu dönemi öğrencilerin iyi bir şekilde değerlendireceklerine inandığını söyledi.

Yaklaşık iki yıllık uzaktan eğitimin ardından öğrencilerle yüz yüze eğitime başladıkları 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin tüm öğrenciler için verimli bir şekilde geçtiğini belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, yorucu bir öğrenim dönemi geçiren üniversitelilerin düzenlenen bahar şenliği ile stres atacağını, bu çerçevede gerçekleştirilen kulüpler festivali ile de yeni dostluklara kapı açacaklarına inandığını ifade etti. Üniversite olarak kulüp faaliyetlerine önem ve destek verdikleri kaydeden Prof. Dr. Karabulut, kulüplere üye olan öğrencilerin tanıştıkları diğer öğrenciler ve uzman kişilerle kurdukları iletişim sayesinde üniversite hayatı sonrasında da devam eden kalıcı dostluklara ve sosyal sermayeye sahip olma imkanı bulduklarını dile getirdi. - AĞRI

Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi
Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi
Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi
Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi
Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi
Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi
Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi
Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi

YORUMLAR
500
AİÇÜ Eczacılık Fakültesi'nde mezuniyet sevinci AİÇÜ Eczacılık Fakültesi'nde mezuniyet sevinci Son dakika haber: Her dört ölümden birinin nedeni hipertansiyon Son dakika haber: Her dört ölümden birinin nedeni hipertansiyon
Kaynak: İHA

Osman Varol, Üniversite, Mayıs, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 20:20:54. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement