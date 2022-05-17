Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bahar Şenliği bağlamında düzenlenen kulüpler festivalinde bir araya geldikleri öğrencilerle sohbet etti.

16-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bahar Şenliğinin ilk gününde, Üniversite Stadyumunda tüm kulüplerin katıldığı Kulüpler Festivali düzenlendi. Danışman akademisyenler ile üye öğrencilerin yer aldığı kulüp stantlarını ziyaret eden Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencilerden kulüpler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Dr. Varol, üniversite öğrenciliğinin bir insanın hayatındaki en keyifli ve üretken dönemlerden biri olduğunu, telafisi olmayan bu dönemi öğrencilerin iyi bir şekilde değerlendireceklerine inandığını söyledi.

Yaklaşık iki yıllık uzaktan eğitimin ardından öğrencilerle yüz yüze eğitime başladıkları 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin tüm öğrenciler için verimli bir şekilde geçtiğini belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, yorucu bir öğrenim dönemi geçiren üniversitelilerin düzenlenen bahar şenliği ile stres atacağını, bu çerçevede gerçekleştirilen kulüpler festivali ile de yeni dostluklara kapı açacaklarına inandığını ifade etti. Üniversite olarak kulüp faaliyetlerine önem ve destek verdikleri kaydeden Prof. Dr. Karabulut, kulüplere üye olan öğrencilerin tanıştıkları diğer öğrenciler ve uzman kişilerle kurdukları iletişim sayesinde üniversite hayatı sonrasında da devam eden kalıcı dostluklara ve sosyal sermayeye sahip olma imkanı bulduklarını dile getirdi. - AĞRI