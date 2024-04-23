Ağrı Valisi Mustafa Koç, 23 Nisan\'da makam koltuğunu 7 yaşındaki öğrenciye devretti

Yerel

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu 7 yaşındaki Mustafa Bekir Hansu'ya devretti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak 7 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Mustafa Bekir Hansu'ya devretti. Makam koltuğuna oturan Hansu, şehir için planladığı projelerini tanıttı. Hedefinin vali olmak olduğunu söyleyen Mustafa Bekir Hansu'ya sohbet eden Vali Mustafa Koç, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. - AĞRI