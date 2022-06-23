Ahievran'da kentsel dönüşüm hızlanıyor - Son Dakika
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Ahievran'da kentsel dönüşüm hızlanıyor

23.06.2022 11:24
Ahievran'da kentsel dönüşüm hızlanıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından fiziki ömrünü tamamlamış köhne yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik başlatılan Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde Ahievran Mahallesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından fiziki ömrünü tamamlamış köhne yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik başlatılan Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde Ahievran Mahallesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Ahievran Mahallesi'nde 2 konut arsası ve 1 ticaret ile konut arsasını, yüzde 20 peşin 12 ay taksit seçeneğiyle 28 Haziran 2022 Salı günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek ihale ile satışa sunulacağını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini ve dönüşüm projeleri tamamlandığında yeni bir kayseri ve yeni bir Kocasinan'ın şekilleneceğini vurguladı. Kocasinan'ın daha modern bir şehir görünümü kazanması için kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Kocasinan bölgesi delindiği zaman, kentsel dönüşüm olmazsa olmazlardan geliyor. Köhne binalar ve imarsız yapılaşmalar adına başlatmış olduğumuz kentsel dönüşüm projelerimiz, her bir mahallelerimizde birer birer hızlıca devam etmektedir. Bizim için önemli olan kentsel dönüşümde, önceliğimiz sosyal bir dönüşümdür. Bölgenin ihtiyaçları olan her türlü sosyal ihtiyaçların karşılanmasıdır. Özellikle geleceğimizin teminatı yavrularımızın, daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için daha modern ve daha konforlu konutlar inşa ediyoruz. Bu anlamda ilçe belediye ölçeğinde Türkiye'de en büyük kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz. Bölgemizde en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından biri olan Ahievran Mahallemizdeki dönüşüm çalışmamızla buranın çehresi değişecek ve yeni bir mahalle olacak. Ayrıca bölgenin yaşam standardını yükseltecek farklı ve özellikli projeler hayata geçireceğiz. Kocasinan'ın her bir mahallesini güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam edeceğiz." Başkan Çolakbayrakdar, 'İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın' felsefesiyle daha mutlu bir şekilde vatandaşların Kayseri'de yaşaması için projelere hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Ahievran Mahallesi'nde 2 konut arsası ve 1 ticaret ile konut arsasının yüzde 20 peşin 12 ay taksit seçeneğiyle 28 Haziran 2022 Salı günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek olan ihale şartname ve eklerinin Emlak Müdürlüğü'nden temin edinilebileceği gibi 222 70 00 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ahievran'da kentsel dönüşüm hızlanıyor - Son Dakika

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