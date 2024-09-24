Ahilik Haftası Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ahilik Haftası Kutlamaları

Ahilik Haftası Kutlamaları

Muğla Valisi Akbıyık, Ahilik kültürünün değerlerini vurguladı ve haftayı kutladı.

24.09.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık her yıl Ekim ayının ikinci Pazartesi günü başlayan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Temelleri 12. yüzyılda Anadolu topraklarında atılan Ahilik kültürü, bireyler arasında sosyal yardımlaşmayı sağlayan, kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi değerleri özünde barındıran, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat felsefesi, bir yaşam tarzıdır.

Ahilik kültürünün taşıdığı evrensel değerler, bugün tüm insanlığın ihtiyacı olan ortak değerlerdir. İlmin irfanla, ticaretin ahlakla bütünleştiği ahilik anlayışı milli değerlerimizi yansıtmakla beraber, diğer milletlere de örnek olmuştur. Bugünkü teknolojiye, bilime, ekonomik ve sosyal düzene asırlar öncesinden zemin hazırlayan ahilik müessesini gençlerimize en güzel şekilde anlatmak, gelecek nesillere aktarmak ve bu geleneğin yaşamasını sağlamak hepimizin görevidir. Bu vesileyle Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Pir Ahi Evran-ı Veli'yi ve onun izinde yürüyen gelmiş geçmiş bütün ahileri rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ekonomik ve sosyal hayatımızın temeli olan esnaf ve sanatkarlarımız, tüccarlarımız, sanayicilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftasını kutluyor, birlik beraberlik, dayanışmanın artarak devam etmesini ve bu hafta vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinliklerin hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahilik Haftası, İdris Akbıyık, Ekonomi, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ahilik Haftası Kutlamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:35 BM’deki İsrail temsilcileri Erdoğan’ı böyle dinlediler BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler
17:43 Erdoğan, BM kürsüsünde BM’yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz Erdoğan, BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?
16:32 İsrail, Hizbullah’ın üst düzey komutanı Kubeysi’yi öldürdü İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü
13:56 İstanbul’dan sonra adres bu kez Ankara Suç makineleri polisle çatıştı İstanbul'dan sonra adres bu kez Ankara! Suç makineleri polisle çatıştı
09:31 Taraftarlar bekliyordu Jose Mourinho’dan derbi sonrası ilk hamle geldi Taraftarlar bekliyordu! Jose Mourinho'dan derbi sonrası ilk hamle geldi
09:23 Küçükçekmece’de korku dolu anlar Dua edip kendini aşağı bıraktı Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Dua edip kendini aşağı bıraktı
09:20 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak
09:19 Deha dizisinde Prens repliği Giray Altınok’tan yorum gecikmedi Deha dizisinde Prens repliği! Giray Altınok'tan yorum gecikmedi
08:56 Bu kadarı da pes dedirtti Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler Bu kadarı da pes dedirtti! Yolcu otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler
08:55 Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme Ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için gönderildi Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Ahırda bulunan 2 izmarit DNA incelemesi için gönderildi
08:01 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi
07:59 İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat’ın avukatının sevgilisi çıktı Aile hastaneye koştu İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu
07:22 Gece yarısı akaryakıta okkalı zam Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten Gece yarısı akaryakıta okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam anahtar bıraktıracak cinsten
02:16 Erdoğan’dan ABD’de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 19:08:57. #1.13#
SON DAKİKA: Ahilik Haftası Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement