Ahilik Haftası Kutlamaları

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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık her yıl Ekim ayının ikinci Pazartesi günü başlayan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Temelleri 12. yüzyılda Anadolu topraklarında atılan Ahilik kültürü, bireyler arasında sosyal yardımlaşmayı sağlayan, kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi değerleri özünde barındıran, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat felsefesi, bir yaşam tarzıdır.

Ahilik kültürünün taşıdığı evrensel değerler, bugün tüm insanlığın ihtiyacı olan ortak değerlerdir. İlmin irfanla, ticaretin ahlakla bütünleştiği ahilik anlayışı milli değerlerimizi yansıtmakla beraber, diğer milletlere de örnek olmuştur. Bugünkü teknolojiye, bilime, ekonomik ve sosyal düzene asırlar öncesinden zemin hazırlayan ahilik müessesini gençlerimize en güzel şekilde anlatmak, gelecek nesillere aktarmak ve bu geleneğin yaşamasını sağlamak hepimizin görevidir. Bu vesileyle Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Pir Ahi Evran-ı Veli'yi ve onun izinde yürüyen gelmiş geçmiş bütün ahileri rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ekonomik ve sosyal hayatımızın temeli olan esnaf ve sanatkarlarımız, tüccarlarımız, sanayicilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftasını kutluyor, birlik beraberlik, dayanışmanın artarak devam etmesini ve bu hafta vesilesiyle gerçekleştirilecek etkinliklerin hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - MUĞLA