Ahilik Haftası Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ahilik Haftası Mesajı

Ahilik Haftası Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, ahilik kültürünün toplumsal dayanışma ve güveni pekiştirdiğini belirtti.

23.09.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Valisi Cahit Çelik 23-29 Eylül Ahilik Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.

Vali Cahit Çelik mesajında ahilik kültürünün sadece ekonomik hayatı düzenleyen bir sistem değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, sosyal adaleti ve bireyler arası güveni pekiştiren bir hayat felsefesi olduğunu ifade etti. Vali Çelik mesajında; "Kadim medeniyetimizin önemli değerlerinden biri olan ahilik, köklü kültür ve geleneğimizin temel unsurlarından birini teşkil etmekte; adalet, ahlak, dürüstlük, yardımlaşma ve kardeşlik gibi ilkeleriyle toplumumuza yüzyıllardır ışık tutmaktadır. Ahilik, sadece ekonomik hayatımızı düzenleyen bir sistem değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, sosyal adaleti ve bireyler arası güveni pekiştiren bir hayat felsefesi olmuştur. Ahilik teşkilatı, esnaf ve sanatkarların mesleki eğitimden geçerek hem ahlaki hem de ticari anlamda olgunlaştığı bir okul niteliği taşır. Bu değerli miras, ahlakı ve kaliteyi önceleyen, dayanışmayı ve paylaşmayı temel alan bir iş anlayışını bizlere kazandırmış ve asırlardır süre gelen iş kültürümüzün de temelini oluşturmuştur. Bugün esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik ilkelerine sadık kalarak çalışmaları, toplumumuzun huzur ve refahına katkı sağlamakta, ticari hayatımızda güvenin ve kalitenin simgesi olmaktadır. Ahilik ilkeleri, günümüzün hızla değişen ve gelişen dünyasında da geçerliliğini korumakta, sosyal ve ekonomik kalkınmamızda önemli bir rehber olarak bizlere yol göstermektedir. Dürüstlük, adalet ve yardımlaşma gibi değerlerin toplumun her kesiminde yaşatılması, güçlü ve sağlam bir gelecek inşa etmemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu anlamlı haftada, ahilik geleneğinin yaşatılmasına katkı sağlayan tüm esnaf ve sanatkarlarımızı tebrik ediyor; başta ahilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve bereketli günler diliyorum. Ahilik Haftası'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Ahilik Haftası, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ahilik Haftası Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Her şey saniyeler içinde olmuş Bursa’da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Her şey saniyeler içinde olmuş! Bursa'da 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
10:49 İsrail’den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız İsrail'den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız
09:53 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç İmamoğlu’nun hoşuna gitmeyecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç İmamoğlu'nun hoşuna gitmeyecek
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
21:17 Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda ’’Türkiye’’ reklamları Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda ''Türkiye'' reklamları
20:25 Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu Brighton-Nottingham Forest maçında ortalık karıştı! Ferdi Kadıoğlu, rakip oyuncuya kafa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 12:21:50. #1.11#
SON DAKİKA: Ahilik Haftası Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement