Ahilik Haftası Mesajı

Yerel

Niğde Valisi Cahit Çelik 23-29 Eylül Ahilik Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.

Vali Cahit Çelik mesajında ahilik kültürünün sadece ekonomik hayatı düzenleyen bir sistem değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, sosyal adaleti ve bireyler arası güveni pekiştiren bir hayat felsefesi olduğunu ifade etti. Vali Çelik mesajında; "Kadim medeniyetimizin önemli değerlerinden biri olan ahilik, köklü kültür ve geleneğimizin temel unsurlarından birini teşkil etmekte; adalet, ahlak, dürüstlük, yardımlaşma ve kardeşlik gibi ilkeleriyle toplumumuza yüzyıllardır ışık tutmaktadır. Ahilik, sadece ekonomik hayatımızı düzenleyen bir sistem değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, sosyal adaleti ve bireyler arası güveni pekiştiren bir hayat felsefesi olmuştur. Ahilik teşkilatı, esnaf ve sanatkarların mesleki eğitimden geçerek hem ahlaki hem de ticari anlamda olgunlaştığı bir okul niteliği taşır. Bu değerli miras, ahlakı ve kaliteyi önceleyen, dayanışmayı ve paylaşmayı temel alan bir iş anlayışını bizlere kazandırmış ve asırlardır süre gelen iş kültürümüzün de temelini oluşturmuştur. Bugün esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik ilkelerine sadık kalarak çalışmaları, toplumumuzun huzur ve refahına katkı sağlamakta, ticari hayatımızda güvenin ve kalitenin simgesi olmaktadır. Ahilik ilkeleri, günümüzün hızla değişen ve gelişen dünyasında da geçerliliğini korumakta, sosyal ve ekonomik kalkınmamızda önemli bir rehber olarak bizlere yol göstermektedir. Dürüstlük, adalet ve yardımlaşma gibi değerlerin toplumun her kesiminde yaşatılması, güçlü ve sağlam bir gelecek inşa etmemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu anlamlı haftada, ahilik geleneğinin yaşatılmasına katkı sağlayan tüm esnaf ve sanatkarlarımızı tebrik ediyor; başta ahilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve bereketli günler diliyorum. Ahilik Haftası'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE