Ahıska Türkleri Paneli Kayseri'de - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ahıska Türkleri Paneli Kayseri'de

Ahıska Türkleri Paneli Kayseri\'de

Kayseri'de, Sürgünün 80. yılında Ahıska Türkleri paneli düzenlendi, önemli isimler katıldı.

19.11.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valiliği, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi, Türk Ocakları Kayseri Şubesi ve Anadolu Azerbaycan Eğitim Kültür Dostluk Derneği tarafından "Sürgünün 80. Yılında Ahıska Türkleri" paneli düzenlendi.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, ERÜ Rektör Yardımcıları M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Kültür Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Cıngır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, Kayseri Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ünal, Anadolu Azerbaycan Eğitim Kültür Dostluk Derneği Başkanı İsmet Taymuş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte ilk olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve davetliler tarafından "Sürgünün 80. Yılında Ahıska Türkleri" konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirilerek gezildi.

Sergi açılışının ardından panele geçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan panelin açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Benim hep söylediğim bir şey var, Türk olmak bedel ister, Türk olarak kalmak daha büyük bedel ister. Dünyanın her yerinde Türk olarak kalmak istiyorsanız, can vereceksiniz, kan vereceksiniz, bedel ödeyeceksiniz" dedi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında şunları kaydetti: "İnsanın vatan sevgisi, toprak sevgisi hiçbir şeyle değişecek bir duygu değildir. Yani bu sürgünlerin sonuçlarında sizler konum olarak a noktasından b noktasına geçiyor gibi basit cümlelerle bunları ifade edebilirsiniz. Ama oradaki kültürü, tarihi silmek kolay değildir."

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar ise 80 yıl önce yaşanılan sürgünün haksız ve insani olmayan bir sürgün olduğunu söyledi.

Kayseri Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ünal da yaptığı konuşmada panelin amacının acı günün hatırlanması ve gelecek nesillere daha düşünceli bir biçimde aktarılması olduğunu belirtti.

ERÜ Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Haydar Habiboğlu ise "Biz Ahıskalı gençler olarak, her zaman ve her yerde şunu belirtmek isteriz; Ahıska ezeli ve ebedi Türk'ün yurdudur" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi.

ERÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Kılıç'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, Giresun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Rasim Bayraktar, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Hasanoğlu ve Araştırmacı Yazar Dr. Azad Dedeoğlu Ahıska Sürgünü hakkında katılımcılara bilgi verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Valiliği, Kayseri Valiliği, Kültür Sanat, Gökmen Çiçek, kayseri, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ahıska Türkleri Paneli Kayseri'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
04:16 Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü
03:02 Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah’a karşı operasyonlarımız sürecek Netanyahu: Ateşkes sağlansa bile Hizbullah'a karşı operasyonlarımız sürecek
01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:36 Hizbullah’tan Tel Aviv’e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var Hizbullah'tan Tel Aviv'e füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var
23:22 Emirgan Sahili’nde yarı çıplak vatandaş şoku Emirgan Sahili'nde yarı çıplak vatandaş şoku
23:19 Fenerbahçe’nin Cristian Medina transferi yattı Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferi yattı
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 18:21:12. #1.12#
SON DAKİKA: Ahıska Türkleri Paneli Kayseri'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.