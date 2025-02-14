Ahlat'ta 8 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
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Yerel

Ahlat'ta 8 Köy Yolu Kapandı

Ahlat'ta etkili kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı, çalışmalar devam ediyor.

14.02.2025 20:42
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Ahlat'ta kar yağışı, 8 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Ahlat ilçesine bağlı 8 köy yolu ulaşıma kapandı. Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye başladı. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, ilçeye bağlı 8 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Esnaf Atakan Olcay, sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaştıklarını söyledi. Olcay, "Sabah uyandık kar yağmıştı. Beklediğimiz bir kardı. Uzun zamandır kar yağmıyordu. İnşallah bugünlerden sonra kar yağar. Yani yağması gerekir, toprak açısından bereketli bir kar yağmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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