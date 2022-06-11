Ahlat'ta 'Hüsnü Hat' eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Ahlat'ta 'Hüsnü Hat' eğitimi

11.06.2022 11:40

- Ahlat'ta 'Hüsnü Hat' eğitimi Bitlis'in Ahlat ilçesinde kadınlara yönelik 'Hüsnü Hat' kursu açıldı.

- Ahlat'ta 'Hüsnü Hat' eğitimi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kadınlara yönelik 'Hüsnü Hat' kursu açıldı.

Ahlat İlçesi Kadınları Topluma Kazandırma Derneği tarafından hazırlanan "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum" projesi çerçevesinde 30 kadına hüsnü hat eğitimi verilmeye başlandı. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan kursta kadınlar ilgiyle hüsnü hat sanatını öğreniyor.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat İlçesi Kadınları Topluma Kazandırma Derneği Başkanı Necmiye Taşdemir, "Projemiz dahilinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kurs açtık. Kadınlarımız kursa yoğun ilgi gösteriyor. Kursun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Hüsnü Hat Eğitimcisi Kader Yumuşak ise hüsnü hatın İslami sanatlar içerisinde en başlarda gelen değerli bir sanat olduğunu söyledi. Yumuşak, "Ahlat'ta Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum projesi dahilinde hüsnü hat kursu vermekteyiz. Bu projemizde yaklaşık 30 öğrencimiz bulunmaktadır. Hüsnü hat, İslami sanatlar içerisinde en başlarda gelen değerli bir sanattır. Öğrencilerimize önce Arap harflerini öğretmek ve bunları meşk etmek adına tablolar çıkartarak ilerde sergi açmak üzere kurs vermekteyiz. Kursumuzun sonunda yapılan tablolar sergilenerek öğrencilere sertifika verilecektir. Bize bu imkanı sağlayan derneğimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kursiyerler ise hüsnü hat öğrendikleri için mutlu olduklarını ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirtti.

Ahlat'ta 'Hüsnü Hat' eğitimi
Ahlat'ta 'Hüsnü Hat' eğitimi
Ahlat'ta 'Hüsnü Hat' eğitimi
Ahlat'ta 'Hüsnü Hat' eğitimi

YORUMLAR
500
Ahlat'ta kadınlar 'hüsnü hat' öğreniyor Ahlat'ta kadınlar 'hüsnü hat' öğreniyor Bitlis'te kan ve kök hücre bağış kampanyası Bitlis'te kan ve kök hücre bağış kampanyası
Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ahlat'ta 'Hüsnü Hat' eğitimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 11:58:29. #1.11#
SON DAKİKA: Ahlat'ta 'Hüsnü Hat' eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement