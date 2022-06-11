- Ahlat'ta 'Hüsnü Hat' eğitimi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kadınlara yönelik 'Hüsnü Hat' kursu açıldı.

Ahlat İlçesi Kadınları Topluma Kazandırma Derneği tarafından hazırlanan "Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum" projesi çerçevesinde 30 kadına hüsnü hat eğitimi verilmeye başlandı. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan kursta kadınlar ilgiyle hüsnü hat sanatını öğreniyor.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat İlçesi Kadınları Topluma Kazandırma Derneği Başkanı Necmiye Taşdemir, "Projemiz dahilinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kurs açtık. Kadınlarımız kursa yoğun ilgi gösteriyor. Kursun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Hüsnü Hat Eğitimcisi Kader Yumuşak ise hüsnü hatın İslami sanatlar içerisinde en başlarda gelen değerli bir sanat olduğunu söyledi. Yumuşak, "Ahlat'ta Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum projesi dahilinde hüsnü hat kursu vermekteyiz. Bu projemizde yaklaşık 30 öğrencimiz bulunmaktadır. Hüsnü hat, İslami sanatlar içerisinde en başlarda gelen değerli bir sanattır. Öğrencilerimize önce Arap harflerini öğretmek ve bunları meşk etmek adına tablolar çıkartarak ilerde sergi açmak üzere kurs vermekteyiz. Kursumuzun sonunda yapılan tablolar sergilenerek öğrencilere sertifika verilecektir. Bize bu imkanı sağlayan derneğimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kursiyerler ise hüsnü hat öğrendikleri için mutlu olduklarını ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirtti.