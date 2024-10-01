AİÇÜ\'den EjerCongress 2024 Protokolü

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Ejer Congress ve Anı Yayıncılık arasında 2025 yılında AİÇÜ ev sahipliğinde yapılması planlanan EjerCogress 2024'e ilişkin kongre iş birliği protokolü İmzalandı.

AİÇÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Şimşek, EjerCongress Kongre Başkanı Prof. Dr. Funda Nayır ve Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Şirketi'nden Özer Daşcan tarafından imzalanan protokole göre EJERCogress 2024 Kongresi'nin (12. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi) tarihi daha sonra belirlenmek üzere 2025 yılında yapılması kararlaştırıldı. Protokol çerçevesinde, kongre düzenleyici paydaşların görev ve sorumlulukları belirlendi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut yaptığı değerlendirmede, AİÇÜ, EjerCongress ve Anı Yayıncılık arasında gerçekleştirilen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Karabulut, eğitim alanında önemli bir yeri olan uluslararası tanınırlığı yüksek bir kongreye ev sahipliği yapmaktan ve Serhat Şehri Ağrı'da 500'e yakın saygın bilim insanını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

AİÇÜ ev sahipliğinde her yıl birçok ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliğin düzenlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Karabulut, "Bilimsel etkinlikler, toplumun ilerlemesi ve bireylerin gelişimi için büyük önem taşır. Ayrıca, bilimsel etkinlikler sosyal etkileşim fırsatları sunarak, farklı bakış açılarıyla düşünmeyi ve iş birliği yapmayı öğretir. Bu nedenle, bilimsel etkinliklere katılmak ve desteklemek, geleceğimizi şekillendiren önemli bir adımdır" diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut, imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, kongreye destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti. - AĞRI