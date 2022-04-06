AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerle iftarda bir araya geldi

06.04.2022 09:45
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerle iftarda bir araya geldi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitede öğrenim gören öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitede öğrenim gören öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

AİÇÜ ve İbrahim Çeçen (IC) Vakfı tarafından başlatılan uygulamayla, Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün öğrenciler, Üniversitedeki Merkezi Yemekhanede ücretsiz olarak iftar yapmaya başladı.

Öğrencilerle birlikte iftar yapan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlarda arınma ve bağışlanma ayı olan Ramazan ayının ruhuna uygun olarak bu infak ayında iyiliği, kardeşliği ve paylaşmayı çoğaltmayı amaçladıklarını, sevgiyle birlikte aile sıcaklığını hissettirmeye çalıştıkları öğrencilerin Ramazan ayı boyunca Merkezi Yemekhanede iftarlarını yapabileceklerini söyledi. Prof. Dr. Karabulut, Ramazan süresince öğrencilere ücretsiz iftar yemeği verilmesine katkıda bulunan IC Vakfı ile katkıda bulunan AİÇÜ akademik ve idari personeline teşekkür ettiğini ifade etti. - AĞRI

YORUMLAR
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İbrahim Çeçen, Ramazan, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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