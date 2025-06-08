Aile Eğitim Programı 7,6 milyon kişiye ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile toplam 7,6 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, Bakanlığının Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında, ailenin önemine dair toplumsal farkındalığı en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Geleceğimizin güvencesi olan aile kurumumuzu korumak, güçlendirmek ve nesilden nesile aktarmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu sorumluluğun bilinciyle, ailenin sarsılmaz bir kale olarak geleceğe taşınması için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi.

Bakanlığın ailelere yönelik eğitim programlarına ilişkin bilgi veren Göktaş, Aile Eğitim Programı'yla (AEP) aile eğitimi ve iletişimi, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarında eğitimler verildiğini anlattı.

Bu eğitimlerle ailenin bütüncül bir anlayışla ele alınmasını, yaşanabilecek sorunların çözümünde farkındalık ve beceri kazandırılmasını amaçladıklarını vurgulayan Göktaş, "Sağlıklı ve mutlu ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen AEP ile son 5 ayda 390 bin, programın başladığı 2012'den bugüne kadar ise 5,3 milyon kişiye eğitim verildi" diye konuştu

Ailelerin, 81 ilde düzenlenen eğitimlere bakanlığın İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerine müracaat ederek, ücretsiz olarak katılabilindiğine dikkati çeken Göktaş, "Vatandaşlarımız eğitimlere çevrimiçi olarak da katılabiliyor. Ayrıca ihtiyaç duydukları eğitimlerin açılmasını da talep edebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Aile Yılı'nda da tüm anne babaların bu eğitimlerden faydalanmasını hedefliyoruz"

Göktaş, aile eğitim programlarının ailelerin gelişen ve değişen ihtiyaçları ışığında gözden geçirip güncellenmesi ve işlevselliğinin artırılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Bu kapsamda anne babaların kendini tanıma sürecinden başlayarak, olumlu ebeveynlik tutum ve becerilerinin desteklenmesi, aile içi iletişimin artırılması ve ailenin güçlendirilmesi amacıyla toplam 12 oturumdan oluşan modüler aile eğitim programını geçen yıl hayata geçirdik. 2025 Aile Yılı'nda da tüm anne babaların bu eğitimlerden faydalanmasını hedefliyoruz" dedi.

"Evlilik Öncesi Eğitim Programımıza 2,3 milyon kişi katıldı"

Bakan Göktaş, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Evlilik Öncesi Eğitim Programının da devam ettiğini hatırlattı.

Program kapsamında "Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri", "Aile Hukuku", "Evlilik ve Sağlık" başlıklarını içeren eğitimler verildiğini aktaran Göktaş, bu eğitimlerin, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, muhtemel sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri ve bireylerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sunulması amacını taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Evlilik Öncesi Eğitim Programıyla gençlerin, evlilik ve aile hayatını bir bütün olarak görebilmelerini, birbirleriyle doğru ve etkili iletişim kurabilmelerini sağlıyoruz. Eğitimlerden evlilik çağında ve aile kurmayı amaçlayan her vatandaşımız yararlanabiliyor. Bu kapsamda son 5 ayda 110 bin gence eğitim verildi. Programın başladığı 2013'ten bugüne kadar Evlilik Öncesi Eğitim Programımıza 2,3 milyon kişi katıldı. Böylece Bakanlığımızın Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile toplam 7,6 milyon kişiye ulaşılmış oldu. Aile Yılı'nda yürüteceğimiz çalışmalarımızı, eğitim programlarının yanı sıra, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik geniş kapsamlı projelerle desteklemeye devam edeceğiz." - ANKARA