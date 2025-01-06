Aile Hekimlerinden Yönetmelik Tepkisi

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(EDİRNE) - Aile hekimliği yeni yönetmeliğine karşı 5 günlük iş bırakma eyleminde Edirne Aile Hekimleri Odası Başkanı Taylan Önal, "Bu yönetmelikle hekimlerin yazdığı reçeteler baskı altın alınmakta; antibiyotik, ağrı kesici ve mide ilaçları yazmamız kısıtlanmaktadır. Hastaların tıbbi durumu, ihtiyacı neyi gerektiriyorsa bizler o ilacı yazmakla yükümlüyüz" dedi.

Edirne'de İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde toplanan hekimler, Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği'ne tepki göstererek üçüncü iş bırakma eylemlerini gerçekleştirdi. "Susma haykır, eziyete hayır" sloganlarının ardından basın açıklamasını okuyan Edirne Aile Hekimleri Odası Başkanı Taylan Önal, şunları söyledi:

"Hangi mantığa sığar?"

Önal, açıklamada şunları kaydetti.

"Kasım ayında anlattık, aralık ayında anlattık, ocak ayı geldi. Biz bir kez daha anlatalım. Bu yönetmelikle hekimlerin yazdığı reçeteler baskı altın alınmakta; antibiyotik, ağrı kesici ve mide ilaçları yazmamız kısıtlanmaktadır. Hastaların tıbbi durumu, ihtiyacı neyi gerektiriyorsa bizler o ilacı yazmakla yükümlüyüz. Hastasını tedavi etti diye hekimlerin, sağlık çalışanlarının gelirinin azaltmak hangi mantığa sığar? Soruyoruz? Yönetmelikle, sorumlu olduğumuz nüfus içinden 6 ay ASM'ye başvurmayan kişiler için de gelirimiz kesiliyor. Hastalarımız verdiğimiz tedavi ve önerilerimizle sağlıklı olduysa bize neden başvursun? Yine soruyoruz: Hastasının sağlığını korudu diye hekimlerin, sağlık çalışanlarının gelirinin azaltmak hangi mantığa sığar? Ey Sağlık Bakanlığı, 2025 bütçesinde de kaynakların yüzde 50'den fazlasını hastanelere ayırdığınızı gördük. Her bir kişinin yılda 12 defa doktora başvurmasıyla övündüğünüzü duyuyoruz. Para getiren tedavi edici hizmetleri sürekli öne çıkarttınız, hastaların gerekmediği durumlarda bile 3. basamak hastanelere, özel hastanelere gitmelerini teşvik ediyorsunuz. Herkesin her istediği zaman, istediği hastaneye başvurmasının önünde hiçbir engel yokken, yılda 7 defadan fazla hastaneye başvuran hastalarımız için aile hekimliği çalışanlarından para kesmek hangi mantığa sığar?"