Ailece Camide Milletçe Duadayız - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen sabah namazında "Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programına yoğun katılım oldu. Programa katılanlar çıkışta Düzce Belediyesinin ikramlarından yediler.

Cididiye Camii'nde düzenlenen program Sabah Ezanı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı, ardından sabah namazı kılındı. Yapılan duanın ardından ise camii cemaatine Düzce Belediyesi tarafından simit, çay, poğaça ikram edildi. 7'den 70'e herkesin katıldığı program sohbet ile sona erdi. - DÜZCE