Ailemiz Geleceğimiz Şiir Yarışması - Son Dakika
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Ailemiz Geleceğimiz Şiir Yarışması

Ailemiz Geleceğimiz Şiir Yarışması

Besni'de 'Aile Yılı' kapsamında şiir yarışması düzenleniyor. Başvurular 30 Nisan 2025'e kadar.

11.03.2025 12:27
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Adıyaman Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında aile kurumunun önemine dikkat çekmek ve toplumsal bağları güçlendirmek amacıyla "Ailemiz Geleceğimiz" temalı bir şiir yarışması düzenliyor.

18 Yaş ve üzeri katılımcılara açık olan yarışmada, aile bağlarını, sevgi, saygı ve dayanışmayı en güzel dizelerle anlatan şiirler yarışacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler için başvuru süreci 10 Mart 2025'te başladı ve 30 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Değerlendirme sürecinin ardından dereceye giren eser sahipleri ödüllendirilecek.

Yarışmada, birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye 2 bin TL verilerek dereceye giren yarışmacılar ödüllendirilecek. Ödül töreninin ise 9 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenmesi planlanıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurguladı.

Müdür Orhan, "Toplumun en önemli yapı taşı olan aileyi gelecek nesillerin güvencesi olarak görmek, onu daha iyi anlamak ve korumak amacıyla Kuruluşumuz tarafından düzenlenen "Ailemiz Geleceğimiz" adlı şiir yarışması düzenliyoruz. Bu yarışma, aile yapısının toplumsal rolünü vurgulamak ve aile üyeleri arasındaki sevgi bağlarını pekiştirmek adına önemli bir fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca Aile içindeki sevgiyi, saygıyı ve dayanışmanın yanı sıra geleceğe dair umutlara ışık tutacaktır. Yarışmaya 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımız başvuru yapabilir. Yarışmanın ana teması aile, ailenin önemidir. Yarışmaya katılmak isteyenler için başvurularını 30 Nisan 2025 tarihine kadar Kuruluşumuza telim edebilirler. Ayrıca ayrıntılı bilgiye Kuruluşumuza şahsen yada telefon ile ulaşarak bilgi alabilirler. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı etkinliğe katılarak ailenin önemini vurgulayan duygusal ve etkileyici şiirlerini bizimle paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Besni, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ailemiz Geleceğimiz Şiir Yarışması - Son Dakika

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