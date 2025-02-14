AK Parti'den 4 Üyeye İhraç - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti'den 4 Üyeye İhraç

AK Parti Van, 'provokatif davranış' gerekçesiyle dört üyenin ihraç edildiğini duyurdu.

14.02.2025 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(VAN) - AK Parti Van İl Başkanlığı, dört kişinin parti üyeliğinden ihraç edildiğini bildirdi.

AK Parti Van İl Başkanlığı, AK Parti Van İl Başkanı İl Başkanı Abdulahat Arvas'ın 26 Ocak'ta gerçekleşen devir-teslim töreninde kullandığı "acem" ifadesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Arvas'ın açıklamalarının "yanlış yorumlandığı ve konuşmanın ırkçı ya da ayrımcı bir dil taşımadığı" öne sürülen açıklamada, "İl Başkanımızın konuşmasında tüm kesimlere hitap edilmiş, herhangi bir milleti ya da ırkı küçümseyen bir ifade kullanılmamış, aksine birlik ve dayanışma mesajı verilmiştir. AK Parti İl Disiplin Kurulu tarafından yapılan incelemede, parti misyonuna zarar vermeye yönelik provokatif davranışlarda bulunan ve muhalif basın organlarını kullanan dört üye ihraç edildi" denildi.

Açıklamada, AK Parti üyeliği sonlandırılanların Gökhan Hanoğlu, Şevket Zorkul, Özer Polater ve Bilal Yücebaş olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

Abdulahat Arvas, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Yerel, Van, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti'den 4 Üyeye İhraç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:35 12 yaşındaki Esra’nın şüpheli ölümü Boynunda ip izleri tespit edildi 12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:17 Bankada para ve altını olanlar dikkat Tüm varlığınız sıfırlanabilir Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
00:47 Galatasaray, AZ Alkmaar’a deplasmanda 4-1 mağlup oldu Rövanş RAMS Park’a kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu! Rövanş RAMS Park'a kaldı
00:18 İsrail ateşkese rağmen Lübnan’a saldırdı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı
23:55 Cevdet Yılmaz’dan TÜSİAD’ın eleştirilerine sert tepki Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine sert tepki
23:49 Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü Özel halk otobüsü şoförü direksiyonda fenalaştı, kazanın eşiğinden dönüldü
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 18:18:01. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'den 4 Üyeye İhraç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.