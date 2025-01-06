AK Parti\'den Emniyet Müdürü\'ne Ziyaret

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı yönetimi ve beraberindeki milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman'ı makamında ziyaret etti.
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, AK Parti milletvekillerinden Hüseyin Özhan ve İshak Şan, Adıyaman'a yeni atanarak göreve başlayan yeni İl Emniyet Müdürü Alper Uzman'ı ziyaret etti.
Hayırlı olsun dileklerinde bulunan AK Parti heyeti, Müdür Uzman'a görevinde başarılar diledi. - ADIYAMAN
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