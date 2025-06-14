AK Parti'den yerel yönetim hamlesi: Geleceğin belediyeleri için reform süreci hız kazandı - Son Dakika
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Yerel

AK Parti'den yerel yönetim hamlesi: Geleceğin belediyeleri için reform süreci hız kazandı

AK Parti\'den yerel yönetim hamlesi: Geleceğin belediyeleri için reform süreci hız kazandı
14.06.2025 17:14  Güncelleme: 17:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'Yerel Yönetimler Reformu' vurgusunun ardından, AK Parti teşkilatlarında yapılan çalışmaların süreci hızlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'Yerel Yönetimler Reformu' vurgusunun ardından, AK Parti teşkilatlarında yapılan çalışmaların süreci hızlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihli TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı 'Yerel Yönetimler Reformu' vurgusunun ardından, AK Parti teşkilatlarında bu alanda yapılan çalışmaların süreci hızlandırıldı. Bu kapsamda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında, Yerel Yönetimler Başkanlığı Kocaeli'de 'Yerel Yönetimlerin Geleceği: Sorunlar ve Çözümler' başlığıyla gerçekleştirilen çalıştayın 3'üncüsü düzenledi. Toplantıya İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi merkezi idare kurumlarının yanı sıra büyükşehir ve ilçe belediyelerinden yöneticiler, belediye birlikleri temsilcileri, üniversitelerden akademisyenler ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Çalıştayda gündeme gelen pek çok konu başlığı arasında, 'Belediyelerin Mali Yapısı ve Denetimi', 'Yerel Yönetim Modelinin Geliştirilmesi' ile 'İmar Planlaması Uygulamaları ve Denetimi' gibi konu başlıkları öne çıktı.

"Sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için hep birlikte çalışıyoruz"

Demir, çalıştay kapsamında yaptığı açıklamada, belediyeciliğin sadece yerel idare faaliyeti olmadığını; aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve demokratik meşruiyetin de temel taşıyıcısı olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında ortaya koyduğu belediyecilik vizyonu, bugün atılan her adımın temelini oluşturmaktadır. Belediyelerimizi daha katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için hep birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sadece tespit değil, çözüm odaklı yaklaşım

Çalıştay, yalnızca mevcut sorunların tespitiyle sınırlı kalmayıp, gelecekte yerel yönetimlerin karşılaşabileceği sorunları, yapısal ve yönetsel aksaklıklara yönelik uygulanabilir, sürdürülebilir ve sahaya yansıyabilecek çözüm önerilerinin geliştirilmesini amaçladı. Reform ihtiyacının yalnızca mevzuatla sınırlı olmadığının altı çizilirken; yönetim anlayışından hizmet sunum modellerine, mali yapının güçlendirilmesinden demokratik katılımın artırılmasına kadar uzanan geniş kapsamlı bir dönüşüm süreci değerlendirildi.

Geleceğin şehirleri için stratejik vizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde geliştirilen yeni yerel yönetim vizyonu, şehir yönetiminde stratejik planlama ve toplumsal sorumluluğu bir araya getiriyor. Bu modelin, kamuya olan güveni artırarak yerel yönetimlerin milletle bütünleşmesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. 3'üncüsü düzenlenen bu çalıştay sonucunda hazırlanacak raporların, AK Parti'nin önümüzdeki dönemde uygulayacağı yerel yönetimler reformunun temelini oluşturması ve devam edecek bu çalıştayların, Türkiye'nin yerel yönetim yapısını daha etkin, adil ve çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirmeyi amaçlıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti'den yerel yönetim hamlesi: Geleceğin belediyeleri için reform süreci hız kazandı - Son Dakika

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