AK Parti Grup Başkanvekili, Çatı Çöken Evdeki Yaşlı Kadını Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili, Çatı Çöken Evdeki Yaşlı Kadını Ziyaret Etti

AK Parti Grup Başkanvekili, Çatı Çöken Evdeki Yaşlı Kadını Ziyaret Etti

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Sivri, Eskişehir'de çatı çöken evde yaşayan 79 yaşındaki Pembegül Tugay'ı ziyaret ederek evin durumu hakkında yardım sözü verdi ve gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

11.12.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
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AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Ahmet Sivri, Eskişehir'de 1 yıl önce çatısı çöken evde oturan 79 yaşındaki Pembegül Tugay'ı ziyaret ederek ev için çalışma ve yardım sözü verdi.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde, 58 yaşındaki oğlu ile yaşanan Pembegül Tugay'ın evinin çatısı yaklaşık 1 sene önce çökmüş, kartonlarla kapatılan delikten gelen soğuk hava kadını zor duruma sokuyordu. Konuyla alakalı İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber sonrası yaşlı kadının hayatı gündem olmuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Sivri, yapılan haberler sonrasında Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz ile birlikte Pembegül teyzenin evinin ziyaret etti. Yaşlı kadını dinleyen Sivri, harabeye dönen ev için çalışma yapılacağını ifade etti.

79 yaşındaki Pembegül Tugay, ilgisinden dolayı Ahmet Sivri'ye teşekkür etti.

Konuyla alakalı konuşan Ahmet Sivri, "Konuya duyarsız kalmayacağız teyzemizi bu kış ayında soğukta bırakmayacağız. Bugün incelemelerde bulunduk ev çok kötü durumda. Çatı yapılmaya kalksa ev göçebilir. Bundan dolayı farklı formüller üzerinde çalışarak bu sorunu çözeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Grup Başkanvekili, Çatı Çöken Evdeki Yaşlı Kadını Ziyaret Etti - Son Dakika

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