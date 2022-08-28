AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

28.08.2022 14:56
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin hayatını kaybeden annesi Huriye Kabaktepe (83), son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin hayatını kaybeden annesi Huriye Kabaktepe (83), son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Orta Büyük Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Huriye Kabaktepe, Hamlık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başta olmak üzere Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, milletvekilleri, çevre il ve ilçe belediye başkanları ve akrabaları katıldı.

Cenazeye katılan kişilerden haklarını helal etmesini isteyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Annemizin cenazesine katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ailemizin büyüğünü kaybettik. Bizleri bu acılı günümüzde yalnız bırakmadığınız için hepinizden Allah razı olsun" dedi. - ORDU

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Kaynak: İHA

İstanbul, AK Parti, Fatsa, Ordu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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