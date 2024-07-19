AK Parti Kütahya İl Başkanlığı 'Mahallede Hasbihal' Programıyla Devam Ediyor

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AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından başlatılan 'Mahallede Hasbihal' programı tüm hızıyla devam ediyor.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, program sebebiyle hemşehrileriyle bir araya gelip hasbihal ettiklerini ifade etti.

Başkan Önsay, Vefa Mahallesi'nde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuştu. Önsay, "Mahallede Hasbihal programımız kapsamında Merkez İlçe Başkanımız Hamit Çelik ve Kadın Kolları Başkanımız Esra Özbek Balcı ile Vefa Mahallesi sakinlerimizle hasbihal ettik. Kuruluşun ve kurtuluşun diyarı şehrimiz için yapılacak ne varsa; hemşehrilerimiz ile mahalle mahalle hemhal olup gönülleri, fikirleri dinlemeye, projelerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Toplantılarımıza iştirak eden her bir hemşehrimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - KÜTAHYA