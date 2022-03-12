AK Partili başkanlar Mamak'ta bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili başkanlar Mamak'ta bir araya geldi

12.03.2022 11:25
AK Partili başkanlar Mamak'ta bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı ve Ak Parti Grup Başkanvekili Murat Köse'nin ev sahipliğinde, başkentte görev yapan AK Partili belediye başkanları, Ankara'nın ilk millet bahçesi Üreğil Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkanı ve Ak Parti Grup Başkanvekili Murat Köse'nin ev sahipliğinde, başkentte görev yapan AK Partili belediye başkanları, Ankara'nın ilk millet bahçesi Üreğil Millet Bahçesi'nde bir araya geldi.

Toplantıya Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, davete katılan belediye başkanları ile şehir genelinde ve ilçelerde devam eden proje ve yatırımları ele aldı. İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Belediyeciliğin Ankara'da hizmet yarışında olduğunu ifade etti.

"Başkenti geleceğe hazırlıyoruz"

Başkan Köse, başkenti geleceğe hazırladıklarını belirterek, ilçe belediye başkanları ile yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında karşılıklı istişarede bulunduklarını söyledi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hep birlikte başkentimizi geleceğe hazırlamak adına çalışıyor, çabalıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçları, hemşehrilerimizin talep ve önerilerini çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Siyasetimizin temeli hizmet"

Çalışmaları ilk günkü birlik ve beraberlikle sürdüreceklerini vurgulayan Köse, "AK Parti'nin siyaset anlayışının temelini hizmetler oluşturur. Bu anlayış çerçevesinde gerçekleşen çalışmalar ise istişare kültürümüze dayanıyor. Rabbim birliğimizi daim etsin. Bu doğrultuda belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Çözüm ve hizmet noktasında çalışmalarımızı dün olduğu gibi bugün de ilk günkü aşkla birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

YORUMLAR
500
Yeni seçim yasası hazır: İktidarın büyük ve küçük ortakları birlikte açıklayacak! Baraj %7'ye düşüyor Yeni seçim yasası hazır: İktidarın büyük ve küçük ortakları birlikte açıklayacak! Baraj %7'ye düşüyor Binali Yıldırım, İvedik OSB ve Teknopark Ankara'yı ziyaret etti Binali Yıldırım, İvedik OSB ve Teknopark Ankara'yı ziyaret etti

Murat Köse, AK Parti, Ankara, Mamak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Partili başkanlar Mamak'ta bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Ailesine Çin'e gittiği söylenen Emrah Dinçer'in iskeleti bulundu! Üzerine beton dökülmüş! 7 yıldır aranıyordu
21:41 Yavaş "Dolmuşçuların talebini karşılayamayız" demişti, Bursa Büyükşehir: 20 milyon TL destek sağladık
11:16 Düğünde sağdıç öyle bir hikaye anlattı ki, herkes şoke oldu: Onları evlenmeden önce bastık
11:12 Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok!
11:03 Utanç! Dünyayı bisikletle gezdi, bisikleti Antalya'da çalındı
11:02 Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok
10:52 "Türkiye'nin Rus gazına bağımlılığı yüzde 40" diyen Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için 2023'i işaret etti
10:48 Rusya 'hamile değil' demişti: Mariupol'de vurulan hastaneden kaçan kadın doğum yaptı
10:44 "Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı
10:35 Böyle şaka mı olur? Youtuberlar arasındaki şaka düellosunda olan, 700 bin TL'lik arabaya oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 11:32:51. #1.11#
SON DAKİKA: AK Partili başkanlar Mamak'ta bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement