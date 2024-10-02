Akbaş Barajı'ndan İçme Suyu Alımı Durduruldu - Son Dakika
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Akbaş Barajı'ndan İçme Suyu Alımı Durduruldu

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Akbaş Barajı'ndaki su seviyesinin kritik duruma düştüğünü ve içme suyu alımının durdurulduğunu açıkladı. 400 bin kişiyi etkileyecek su sorunu için tasarruf çağrısında bulundu.

02.10.2024 15:05  Güncelleme: 15:09
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Akbaş Barajı'ndan içme suyu alımı durduruldu

Başkan Çavuşoğlu'ndan 400 bin kişiyi etkileyecek kritik açıklama

"Tasarruf yapılmazsa su kesintileri yaşanacak"

DENİZLİ - Su seviyesi kritik kodun altına düşen Akbaş Barajından bugün itibariyle içme suyu alımının durdurulduğunu açıklayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, su tasarrufunun yapılmaması halinde kentte su kesintilerinin başlayabileceğini duyurdu. 400 bin kişiyi etkileyecek su sorunu çözmek istediklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, alternatif su kaynakları temini için çalıştıklarını kaydetti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Egemen Emre Beşli ile birlikte su seviyesi kritik kodun altına düşen Akbaş Barajı'nda incelemede bulundu. Başkan Çavuşoğlu'na bilgi veren DESKİ Genel Müdürü Beşli, su seviyesinin, barajdan su alma kodunun da altına düştüğünü, bundan dolayı DSİ'nin içme suyu vermeyi durdurduğunu açıkladı. DESKİ olarak bugün itibariyle Akbaş Barajı'ndan su alamadıklarını vurgulayan Beşli, barajdan yaklaşık 400 bin kişinin su ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Zorunlu olmadıkça su kullanmayalım

Akbaş Barajı'nda suyun bittiğini vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, su alma kodunun da altına düşen barajın kritik seviyesine işaret etti. Başkan Çavuşoğlu, "Artık Akbaş Barajı'ndan içme ve sulama suyu alamıyoruz. Bu ne demek? Denizli'de yaklaşık 400 bin kişiyi etkileyen bir su sorunuyla karşı karşıyayız demek. Bu saatten itibaren bu açıklamayı gören bütün dostlarımızı suda tasarruf etmeye çağırıyoruz. Yani mümkün oldukça az su kullanın ve zorunlu olmadıkça su kullanmayalım" dedi.

Alternatif su kaynakları çalışmalarımız devam ediyor

Bugün itibarıyla su kesintilerine başlamak zorunda kalabileceklerini bildiren Başkan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "İlerleyen günlerde daha büyük sorunlar yaşamamak adına tüm hemşehrilerimi hep beraber tasarruflu olmaya çağırıyorum. Dünya iklim krizine gidiyor. Su ve yağış konusunda problemimiz var. Artık hep birlikte doğaya ve suya sahip çıkma zamanımız geldi. Onun için sevgili hemşehrilerim, Akbaş Barajı şu an itibarıyla su vermeyi sonlandırmış vaziyette. Önümüzdeki günlerde daha büyük sorunlar yaşamamak adına bugünden itibaren tüm Denizlileri tasarruflu olmaya çağırıyoruz. Alternatif su kaynakları temin etme konusunda çalışmalarımız DESKİ tarafından devam etmektedir."

Başkan Çavuşoğlu, DESKİ'nin barajdan içme suyu aldığı ızgara sisteminin, kritik su seviyesi dolayısıyla su yüzeyine çıktığını işaret ederek susuzluk tehlikesini gözler önüne serdi.

Akbaş Barajı\'ndan İçme Suyu Alımı Durduruldu
Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yerel Haberler, 3-sayfa, Denizli, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akbaş Barajı'ndan İçme Suyu Alımı Durduruldu - Son Dakika

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