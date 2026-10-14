Akçakoca\'da meme kanseri ve ruh sağlığı farkındalık yürüyüşü yoğun katılımla yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meme kanseri farkındalığı ve ruh sağlığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Akçakoca'da 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Sağlık çalışanları, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşünde, erken teşhisin önemi, ruh sağlığının korunması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dikkat çekildi. Etkinlikte özellikle meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne vurgu yapılırken, ruh sağlığının da fiziksel sağlık kadar önemli olduğu mesajı verildi.

Yürüyüşe Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan da katılarak farkındalık çalışmalarına destek verdi.