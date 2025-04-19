Akçakoca'nın geleceği konuşuldu - Son Dakika
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Akçakoca'nın geleceği konuşuldu

Akçakoca\'nın geleceği konuşuldu

Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenen "Akçakoca Geleceğini Planlıyor" temalı Akçakoca Sempozyumu, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

19.04.2025 13:59  Güncelleme: 14:02
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Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından düzenlenen "Akçakoca Geleceğini Planlıyor" temalı Akçakoca Sempozyumu, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Akçakoca Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öznur Bozkurt, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Akçakoca'nın tüm yönleriyle ele alınacağı sempozyumun, şehrin gelecek vizyonuna önemli katkı sunacağını ifade etti. Hem bölgesel hem de ulusal ölçekte özel bir yere sahip olan Akçakoca'nın; tarım, sanayi, kültür ve eğitim gibi birçok açıdan değerlendirileceğini belirten Bozkurt, sempozyumla geleceğe yönelik çözüm önerilerinin de geliştirileceğini söyleyerek program paydaşlarına teşekkür etti.

İlklerin kenti Akçakoca

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, yaptığı konuşmada Akçakoca'nın ilklerin kenti olduğuna dikkat çekti. İlçenin; turizmin başladığı ilk kent, turizm adına kurulan ilk sivil toplum örgütü, denizden doğalgaz çıkarılan ilk kent gibi özelliklerine vurgu yapan Albayrak, Akçakoca'yı organik havza haline getirmek istediklerini belirterek şehre kimlik kazandırmanın önemi üzerinde durdu.

Ortak akıl

Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, sempozyumun ilçenin geleceği için umut ve heyecan verdiğini ifade ederek yol haritası ve ortak vizyon belirleme adına büyük katkısı olacağının altını çizdi. Akçakoca'nın çok yönlü potansiyeli olduğunu dillendiren Pişkin, bu potansiyeli harekete geçirmek için güçlü irade, sağlam planlama ve ortak akla ihtiyaç olduğunu vurguladı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Akçakoca'yı tarımsal dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel çeşitliliğiyle bölgenin en güçlü unsurlarından biri olarak nitelendirdi. Sempozyumda ortaya çıkacak sonuçların, şehrin dinamiklerini harekete geçireceğini ve vizyon oluşmasına imkan sağlayacağına inandığını belirten Sözbir, programla Akçakoca'nın yol haritasının çıkarılacağını sözlerine ekledi. Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nu turizm açısından tematik okul haline getireceklerine işaret eden Sözbir, sempozyumda emeği geçen iç ve dış paydaşlara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca'nın geleceği ve vizyonu için bir arada olmaktan onur duyduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Akçakoca'nın sahip olduğu doğal güzellikleri ve insan kaynağıyla kabuğunu kırabilecek potansiyeli olduğunu dile getiren Öztürk, güzel bir yol haritası çıkarılacağını ve Akçakoca'nın geleceğinin münazara edileceğini belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, dört yıl önce Düzce'nin önümüzdeki 50 yılını tarım, turizm, ticaret ve sanayi açısından değerlendirmek amacıyla Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi düzenlediklerini ifade etti. Akçakoca'nın kimliği olan bir turizm şehri olduğunu söyleyen Özlü, kentin kalkınması için turizm ve eğitime ağırlık verilmesi gerektiğini dillendirerek sözlerine son verdi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca'yı her yönüyle tartışmak, fırsat ve risklerini değerlendirmek için bir arada olduklarını ifade etti. Kadim medeniyetlerin yaşadığı Akçakoca'nın Türkiye'de ilk turizm destinasyonu olduğunu belirten Aslan, daha çok gelişmek için tanıtım ve altyapı stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Selçuk Aslan, tarımı, turizmi ve insan kaynağıyla Akçakoca'nın hak ettiği yere geleceği tespitinde bulundu.

"Akçakoca geleceğini planlıyor"

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından "Akçakoca Geleceğini Planlıyor" başlıklı açılış paneline geçildi. Prof. Dr. Öznur Bozkurt'un yönetiminde ki panelde, 66. Hükümet Dönemi Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Sadri Şensoy "Eğitim İstihdam ve Kalkınma: Akçakoca İçin Bir Yol Haritası" adlı sunumunu gerçekleştirdi. Akçakoca'nın eğitim kapasitesinin çok güçlü olduğunu belirten Dr. Sadri Şensoy, artırılmış gerçeklikle yöresel ürünlerin tanıtımı, dijital tarım, kongre turizmi gibi Akçakoca'yı geliştirebilecek yapısal mekanizmalardan söz etti.

Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya İnci Bolat, "Hayalimdeki Memleketim: Akçakoca 2035" başlıklı sunumunda, Akçakoca'nın güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditler, sürdürülebilir turizm stratejileri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan "Ortak Akıl Güçlü Gelecek: Akçakoca'da Yönetişim" adlı sunumunda ortak akıl çerçevesinde yönetişim kavramıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Himmet Karadal, ise "Akçakoca ve Vizyon" başlıklı konuşmasında misyon ve vizyon temelinde bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Açılış panelinin sonrasında Akçakoca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda görev yapan öğretmenler tarafından verilen konser icra edildi.

Zengin içerikli bilimsel sunumlar

Sempozyumda, eş zamanlı düzenlenen oturumlarda, bilimsel bildiriler sunuldu. İlk oturumda "Akçakoca'da Markalaşma, Kent Kimliği ve Belediye" konusu masaya yatırıldı. "Akçakoca'da Tarım, İklim ve Sürdürülebilirlik" konulu oturumda, ufuk açıcı bilgiler paylaşılırken, diğer oturumlarda, "Akçakoca'da Kültür ve Edebiyat", "Akçakoca'da Gastronomi ve Turizm ", "Akçakoca'da Kültürel Miras ve Kimlik ", "Akçakoca'da Tarih ve Osmanlı Mirası " ile "Akçakoca'da Sosyo-Ekonomik Yapı ve Mekan" başlıklarında zengin içerikli bilimsel sunumlar gerçekleştirildi.

Akçakoca'nın geleceğine yön verecek tespitler

Ekonomiden tarıma, turizmden, kültür ve sanata, markalaşmadan kent kimliği ve altyapıya kadar bölgenin geleceğine yön verecek temel konuların derinlemesine ele alındığı Akçakoca Sempozyumu, Akçakoca'nın zengin potansiyelinin ortaya çıkarılmasına büyük katkı sağladı.

Akçakoca Sempozyumu, ikinci gün gerçekleştirilecek sosyal programla sona erecek. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Yerel Yönetim, Akçakoca, Ekonomi, Kültür, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akçakoca'nın geleceği konuşuldu - Son Dakika

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