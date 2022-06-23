Akhisar'da fırtına etkili oldu, ağaç devrildi, çatılar uçtu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, çatılar ve reklam panoları uçtu. Dolu yağışının da etkili olduğu Akhisar'da fırtına sonrası ekipler temizlik için seferber oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Akhisar'da saat 15.30 sıralarında kısa süreli çıkan fırtına şehir merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle şehir merkezindeki yaşlı çınar ağaçları rüzgara dayanamadı. Birçok araç ve işyeri devrilen ağaç ve uçan çatılardan dolayı maddi hasar gördü. Yollara savrulan ve trafiği engelleyen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Fırtına yüzünden çok sayıda çatı ve reklam panosunun da uçtuğu ilçede fırtına sonrası yağmurla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. - MANİSA