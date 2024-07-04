Akhisar'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Apartmanın Çatısı Hasar Gördü

Yerel

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bugün saat 15.00 sıralarında başlayan gök gürültülü şiddetli yağışla birlikte bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Çatı kısmının büyük hasar aldığı binada can kaybı veya yaralanma olmaması tek teselli oldu.

Akhisar Şehir Merkezi Kethüda Mahallesi 22/1 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatı kısmına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonrası çatı kısmında ciddi hasar meydana geldi. Baca içerisine düşen yıldırım, baca kısmının tamamen yıkılmasına neden oldu. Olayın hemen ardından kaydedilen görüntülerde, yıkılan baca ve çevresinde oluşan hasar net bir şekilde görüldü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, gerekli incelemeleri başlattı. Yıldırım düşmesi nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak hasar tespit çalışmalarına başlandı. - MANİSA