Üye Girişi
Akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlar istedikleri yere gidebilecek - Son Dakika

Akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlar istedikleri yere gidebilecek

04.12.2021 19:04

Akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlar istedikleri yere gidebilecek Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından engel durumu bulunan bireylere patenti Türk öğrenciye ait olan akıllı baston dağıtımı gerçekleştirildi.

Akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlar istedikleri yere gidebilecek

KOCAELİ - Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından engel durumu bulunan bireylere patenti Türk öğrenciye ait olan akıllı baston dağıtımı gerçekleştirildi. Telefona ve navigasyona bağlanan akıllı bastonlar sayesinde vatandaşlar güvenli bir şekilde istedikleri adrese gidebiliyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi işbirliğinde hayata geçirilen Engelsiz Festivali düzenlendi. Festival'de görme engelli vatandaşlar için patenti Türk öğrenciye ait olan akıllı bastonun tanıtımı ve dağıtımı gerçekleştirildi. Hayatın her alanında kolaylık sağlayacak olan akıllı bastonlar, hem telefonlara bağlanıyor hem de çeşitli uygulamalar yüklenebiliyor. Yerli üretim olan akıllı bastonlarda vatandaşlar, harita ve konum uygulaması sayesinde güvenli bir şekilde istedikleri adrese gidebilecek. Akıllı baston ile ilgili bilgi veren Başkan Hürriyet, "Kendi personelimiz ile deneyimlediğimiz akıllı baston, görme engelli vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verecek. Görme engelli personellerimizin denedi. Bu deneme sonucunda verim aldığımız bu bastonu bugün vatandaşlarımıza dağıtacağız. Akıllı bastona, teknolojik uyumluluğu nedeniyle birçok uygulama yüklenebiliyor ve akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Sürekli geliştirilebilen akıllı baston, engellilerin hayatında harita ve konum gibi imkanlar sağlayacak. Verim alınır ve daha fazla talep olursa bununla ilgili çeşitli kampanyalar yapıp daha fazla görme engelli yurttaşımıza da dağıtımını yapacağız" dedi.

"Yerli üretim bir baston"

Akıllı baston ile ilgili detayları paylaşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, "Bu yerli üretim bir baston, patenti bir Türk öğrenciye ait. Biz engelli personelimizle konuştuğumuzda bize baş üstü engellerin çok ciddi kazalara neden olduğunu belirttiler. Bu baston internette gezinirken karşıma çıktı. Daha sonra bunun teminini sağladık ve görme engeli bulunan 3 arkadaşımız 6 ay boyunca bu bastonu denedi. Bu bastonun en önemli özelliği baş üstü engellerini tanıyor olması. Yaşamlarını kolaylaştırabilmek amacıyla navigasyon üzerinden istedikleri adrese gidebiliyorlar. Ayrıca internet üzerindeki tüm mobil uygulamalara bu baston üzerinden ulaşabiliyorlar. Bu anlamda da yenilenebilir bir yanı var. Engelli arkadaşlarımızın hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla onlarla yakın temasta olmak ve dertlerini anlamamız gerekiyor. O yüzden de bundan sonraki süreçte ihtiyacı olan vatandaşlarımız için tüm hayırsever vatandaşlarla bir kampanya başlatabiliriz. Bugün 10 adet dağıtacağız ama inşallah ilerleyen günlerde sayıda artar" diye konuştu.

"Hayatımızı kolaylaştıracak bir ürün"

Görme engelli olan İzmit Belediyesi personeli Ümmühan Aysu, "Bizlerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak bir çalışmaya imza atıldığı için mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah birçok arkadaşımızın hayatı kolaylaşacak. Günlük hayatta, yürürken neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. İnşallah bundan sonra hayatımızı daha güzel olacak" şeklinde konuştu.

Akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlar istedikleri yere gidebilecek
Akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlar istedikleri yere gidebilecek
Akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlar istedikleri yere gidebilecek
Akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlar istedikleri yere gidebilecek

Görme Engelli, Kocaeli, Engelli, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlar istedikleri yere gidebilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü 17:54 Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı 13:22 İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı Uzayda 13:17 Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! 10:39 İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!

Son Dakika Haberleri
18:46 Tahkim Kurulu kararını verdi! Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı
18:45 CHP kulislerini iyi bilen gazeteciden önemli Ekrem İmamoğlu iddiası: 'Adayım Kılıçdaroğlu' diyecek
18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi
17:58 Zirveye kimseyi yaklaştırmıyorlar! Adana Demirspor'u 2-0 yenen Trabzonspor namağlup liderliğini perçinledi
17:57 İskenderun Körfezi'nde korkutan alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü
17:56 Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?
17:54 Fatih Terim'den şaşırtan forvet tercihi! Galatasaray-Altay maçında ilk 11'ler netleşti
17:53 Tenekeyi bıçak gibi kesti! İşte Türkiye sahillerini istila eden balığın çene gücü
17:19 Ay-Yıldızlı formayı seçip ödülünü aldı! Fenerbahçe, Ferdi ve Berke'yle yeni sözleşme imzalayacak
17:18 4 yıldır gizemi çözülemiyor! Denizde bir anda belirip kaybolan esrarengiz kız, görenleri korkuttu
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti Yakıtı bittiği için viyadüğe park edilen otomobile tanker çarptı! Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti         
17:17
Beyoğlu'nda cadde ortasında cansız beden bulundu Beyoğlu'nda cadde ortasında cansız beden bulundu         
15:23
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...         
13:20
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde! Sadakatsiz'in Leyla'sı kızıyla gezmelerde!         
08:58
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 19:12:27. #1.13#
SON DAKİKA: Akıllı bastonlar sayesinde görme engelli vatandaşlar istedikleri yere gidebilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement