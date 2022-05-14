Akıllı telefonlara dikkat - Son Dakika
Üye Girişi

Akıllı telefonlara dikkat

14.05.2022 09:42
Akıllı telefonlara dikkat

Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü Teknoloji Bağımlılığı Komisyon Başkanı Doç. Dr.

Malatya İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü Teknoloji Bağımlılığı Komisyon Başkanı Doç. Dr. Mehmet Sağlam bir programda, teknoloji bağımlılığının her kesimden insanı etkileyen bir soruna dönüştüğünü söyleyerek, akıllı telefonların bireyleri esir alan bir araca dönüştüğünü kaydetti.

İnönü Üniversitesi Radyo Kampüs'te yayınlanan Eğitim Söyleyişleri programının konuğu İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü Teknoloji Bağımlılığı Komisyon Başkanı Doç. Dr. Mehmet Sağlam oldu. Ayşenur Deniz'in sunduğu programda "Teknoloji Bağımlılığı" konuşuldu. Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğünün kurulum amacını anlatan Doç. Dr. Mehmet Sağlam "Ülkemizde son birkaç yıldır bağımlılıkla mücadele konusu devletin top yekün üstlendiği bir sorumluluğa dönüştü. Bu çerçevede üniversitelerde bağımlılıkla mücadele koordinatörlükleri oluşturuldu. İnönü Üniversitesinde 2022 yılı içersinde bağımlılıkla mücadele koordinatörlüğü kuruldu. Bu koordinatörlüğün altında farklı bağımlılıklarla mücadelede alt komisyonları oluşturuldu. Ben de bu çerçevede Teknoloji Bağımlılığı Komisyonu'nun hem başkanlığını hem de üyeliğini yürütüyorum. Komisyonların temel amacı başta kendi üniversite öğrencilerimiz olmak üzere bağımlılık konusunda farkındalık oluşturmaktır. İnsanımızı tehdit eden bir riskle karşı karşıyayız. Bu riske karşı yapacağımız ilk şey farkındalık oluşturmak. Malatya'da farklı kurumlarla işbirliği yaparak farkındalık çalışmalarını kampüs dışına da ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

"Akıllı telefonlar bireyleri esir alan bir araca dönüştü"

Teknoloji bağımlılığı konusunun son zamanlarda daha sık ele alındığını ve teknoloji bağımlılığının her kesimden insanı etkileyen bir soruna dönüştüğünü söyleyen Sağlam, akıllı telefonların avantajlarının göz ardı edilmemekle birlikte bu telefonların bireyleri esir alan bir araca dönüştüklerinin altını çizdi. Çocuklara güvenli internet ortamı sağlamak adına literatüre "Dijital Ebeveyn" kavramının girdiğini ifade eden Sağlam, teknoloji bağımlılığının okul öncesi çocuklarına kadar indiği, her kesimden insanın yaşam kalitesini etkileyen olumsuz bir süreç olduğunu belirterek ebeveynlerin bu konuda çocukları için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Sağlam, komisyonların yaptığı çalışmaları ve yapılan etkinlikleri takip etmek isteyenlere İnönü Üniversitesi web sayfasında yer alan "Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü" başlığına girildiği zaman her bir komisyona rahatlıkla ulaşılabileceğini belirtti. Teknolojinin planlı ve kontrollü bir şekilde kullanıldığında bağımlılığın söz konusu olmayacağını vurgulayan Sağlam "Teknoloji hayatımızın bir parçası bunu bırakamayız ama bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Hayatınızın kontrolü siz de olsun" diyerek konuşmasını sonlandırdı. - MALATYA

Akıllı telefonlara dikkat
Akıllı telefonlara dikkat

YORUMLAR
500
9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı 9. Malatya Anadolu Kitap Fuarı törenle açıldı Valilik etkinlikleri yasakladı, ESTÜ festivali iptal etmedi Valilik etkinlikleri yasakladı, ESTÜ festivali iptal etmedi

İnönü Üniversitesi, Mehmet Sağlam, Malatya, Kampüs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Akıllı telefonlara dikkat - Son Dakika


Son Dakika
09:22 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sebze fidesi desteği sağlanacak
09:16 Ses kayıtları ortaya çıktı! Putin'in kan kanseri olduğu iddiası Rusya'yı karıştırdı
08:45 Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı: En kısa sürede görüşelim
08:39 Deniz Seki'yi kimse tanıyamadı! Son paylaştığı fotoğrafta Bülent Ersoy'a benzetildi
08:33 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu! Acı haber arkadaşlarını yasa boğdu
08:25 Google Çeviri 24 yeni dili sistemine ekledi
07:58 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı
03:29 New York Times Trabzonspor'un şampiyonluğunu sayfasında paylaştı
07:10 Biden İsrail tarafından öldürülen gazeteci hakkında konuştu: Soruşturulması gerekiyor
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 09:48:26. #1.12#
SON DAKİKA: Akıllı telefonlara dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement