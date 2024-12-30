Akkuş\'tan Suriye ve Filistin\'e Yardım

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Ordu'nun Akkuş ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Suriye ve Filistin halkına yönelik yardım kampanyası düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Merve Şahin ve Melisa Gülbüz öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasında okul genelinde toplanan paralar, Akkuş İlçe Müftüsü Fikri Göncü'ye teslim edildi.

"Yardım edebilmek, yardım edelim demekten daha kıymetlidir"

Öğrencilerinin Suriye ve Filistin halkına yönelik düzenlenen yardım kampanyasına gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür eden Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Bal, "Okulumuz 12. sınıf öğrencilerimizden Merve Şahin ile Melisa Gülbüz'ün yürütülen bu kampanyaya duyarlılık göstermeleri takdire şayan bir durum. Öğrencilerimi tebrik ediyor, az çok demeyip yardım eden öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Düzenlenen yardım kampanyasında toplanan paralar Suriye ve Filistin halkına katkı sağlamak amacıyla onlara ulaştırılmak üzere Akkuş İlçe Müftüsü Fikri Göncü'ye teslim edilerek öğrencilerimiz makbuzlarını aldılar. Yardım edebilmek, yardım edelim demekten daha kıymetlidir. Öğrencilerimizde paylaşma, veren el olabilme, hissetme, acıma, merhamet, sahip çıkma gibi duyguların güçlenmesini öne çıkma organize etme, rol alma, yönetme yeterliliklerinin gelişmesini istiyoruz. Bu güzel çalışma nedeniyle duyarlılık gösteren öğrencilerimizi ve okulumuzu tebrik ediyorum. Rabb'im kabul etsin" dedi. - ORDU