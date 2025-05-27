Akran Öğretimiyle Dayanışma Projesi - Son Dakika
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Yerel

Akran Öğretimiyle Dayanışma Projesi

Akran Öğretimiyle Dayanışma Projesi
27.05.2025 16:57
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Samsun'da, LGS birincileri ortaokul öğrencilerine deneyimlerini paylaşarak destek oldu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Biz Kazandık, Sıra Sizde Projesi", sınav başarısını dayanışma ve gönüllülükle buluşturdu. Akran zorbalığına karşı bir duruş olarak kurgulanan etkinlikte, LGS'de derece yapan öğrenciler, deneyimlerini ortaokul öğrencileriyle paylaştı.

Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen proje, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün "HEDEF 2025 Lise Giriş Sınav Projesi" kapsamında rehber öğretmen Ruşen Yıldırım tarafından hazırlandı. Etkinliğin bu yılki ana teması ise dikkat çeken bir mesaj taşıyordu: "Akran zorbalığı değil, akran öğretimi."

Proje kapsamında Aziz Atik Fen Lisesi, Canik İMKB Anadolu Lisesi, Canik Kız İmam Hatip Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi'nin LGS birincisi öğrencileri, 8. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Bu gönüllü buluşmada öğrenciler yalnızca sınav tekniklerini değil; moral, motivasyon ve azmin önemini de aktardı.

Gönüllülükle paylaşılan başarı: Öğrencilerden ilham veren mesajlar

Projeye katılan lise öğrencileri, yalnızca akademik ipuçları vermekle kalmadı; empati ve fedakarlık mesajlarıyla da örnek oldu.

Bilal Emre Çiçek (Aziz Atik Fen Lisesi): "Tanımadığım kardeşlerime ışık olabildiysem ne mutlu bana. Bu proje benim için sadece anlatmak değil, yeniden yaşamak oldu."

Zeynep Akgün (Sosyal Bilimler Lisesi): "Bir zamanlar onların sıralarında hayal kuruyordum, şimdi umut vermek büyük mutluluk."

Akif Tuna Durmuş (Canik İMKB Anadolu Lisesi): "Bu projede bilgi kadar iyilik de paylaşıldı. Akran öğretiminin etkisini birlikte gördük."

Elif Pişmek (Canik Kız İmam Hatip Lisesi): "Bir kişiye bile dokunabilirsem yeter diyordum. Şimdi yüzlerdeki ışıltıyı görünce ne kadar anlamlı olduğunu daha iyi anlıyorum."

Ruşen Yıldırım: "Bu projeyle yalnızca akademik bilgi değil; dayanışma, empati ve iyilik de öğrenciler arasında yayılıyor. Akran öğretimi sadece öğretim değil, bir eğitim anlayışıdır."

Yusuf Günal (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni): "Rol model olan lise öğrencilerimiz, küçük kardeşlerinin hayallerine yön verdiler. Bu sürecin öğrencilerimizin öz güvenini artırdığına tanıklık ettim."

Okul Müdürü İbrahim Teker ise proje sayesinde öğrencilerin yeni bakış açıları kazandığını belirterek, "Geleceğe umutla bakmalarını sağlayan bu gönüllü paylaşım hepimiz için ilham verici oldu" dedi.

Etkinlik sonunda öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinliğe, rehber öğretmenler, okul idarecileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, samsun, Eğitim, Yerel, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akran Öğretimiyle Dayanışma Projesi - Son Dakika

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