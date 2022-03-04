Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi - Son Dakika
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Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi

04.03.2022 11:57

Akrep Nalan olarak bilinen ünlü sanatçı Füsun Nalan Açın, Bodrum'daki evinde solunum yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Akrep Nalan olarak olarak tanınan Füsun Nalan Açın, ölü bulunduğu evinden alınarak morga götürüldü. Köpeği ise olanı biteni izledi.

67 yaşındaki sanatçının ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

CENAZESİ EVDEN ÇIKARILDI

Acı haberi alan komşuları da eve geldi. Kimi komşuları gözyaşlarına hakim olamadı. Akrep Nalan'ın cenazesi, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nin aracıyla evinden alınarak Bodrum Belediyesi morguna götürüldü. Öte yandan ünlü sanatçının köpeği Lucy ise olan biteni uzaktan izledi.

Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı

"KALP MASAJI YAPTIM AMA GEÇ KALINMIŞTI"

Akrep Nalan'ın 13 yıllık komşusu Özlem Orpak basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Nalan ablamın solunum yetmezliği sorunu vardı. Akciğerlerinde buzlanma vardı. Pazartesi günü hastaneye yatacaktı. Solunum cihazı falan alındı kendisine. Ben karşı komşusuyum. Bakıcısı sabah bana geldi, dedi ki 'ablam iyi değil'. Ben de geldim, kalp masajı yaptım. Fakat geç kalınmış oldu, ambulansı çağırdım. Gelen doktorun söylediği de solunum yetmezliğinden dolayı vefat etmiştir. Biz 13 yıllık komşuyuz. Biz birbirini seven komşulardık." dedi.

Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı
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Kaynak: İHA

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