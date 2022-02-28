Aksaray Belediyesi Miraç Kandilinde 15 bin kandil simidi dağıttı - Son Dakika

Aksaray Belediyesi Miraç Kandili nedeniyle il genelinde vatandaşlara 15 bin kandil simidi ve 2 bin lokma ikramında bulundu.

Aksaray Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle il genelinde vatandaşlara lokma tatlısı ve kandil simidi dağıttı. Hazreti Muhammed'in ilahi huzura yükseldiği gece vesilesiyle kutlanan Miraç Kandili'nde şehrin belli noktalarına kurulan stantlarda vatandaşların kandilleri kutlanarak ikramlarda bulunuldu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, geleneksel hale gelen kandil simidi geleneğini bu kandil de sürdürdüklerini söyledi. Aksaray Belediyesi ekipleri, Ulu Cami önünde 2 bin kişiye lokma tatlısı ikramının yanı sıra Somuncu Baba Külliyesi, Müftülük binası yanındaki Cemaleddin Aksaray-i Cami ve Ereğli Kapı Mahallesi'nde Hazreti Ebubekir Sıddık Camisi'nde vatandaşlara 15 bin kandil simidi dağıttı. - AKSARAY