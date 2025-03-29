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Aksaray'da Bayram Denetimleri

Aksaray\'da Bayram Denetimleri

Vali Kumbuzoğlu, bayram öncesi emniyet önlemlerini yerinde inceledi, vatandaşlara iyi yolculuklar diledi.

29.03.2025 21:07
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Ramazan Bayramı nedeniyle emniyet ve jandarma ekiplerinin şehirlerarası yolda aldığı önlemleri yerinde inceledi.

Ramazan Bayramı vesilesiyle yoğunluk yaşanan Aksaray- Adana Karayolu uygulama noktasında denetim yapan jandarma ve polis ekiplerinin aldığı tedbirleri yerinde inceleyen Vali Kumbuzoğlu, ekiplerin durdurduğu araçlarda bulunan vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyerek, çikolata ikram edip bayramlarını tebrik etti.

Vali Kumbuzoğlu emniyet ve jandarma ekiplerimizin ocaklara ateş düşmemesi için 7/24 sahada olduğunu belirterek, "9 günlük Ramazan Bayram tatili nedeniyle vatandaşlarımız memleketlerine gidiyorlar. Bizler de vatandaşlara hayırlı yolculuklar dilemek ve alınan tedbirleri yerinde görmek için incelemelerimizi yaptık. Jandarma ve emniyet mensuplarımızla birlikte şu anda sahadayız kontrollerimizi yapıyoruz. Araçlarımızı durduruyoruz ve uyarılarımızı yapıyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatları gereği bizde uyarılarımızı yapıp özellikle şoförlerimize hatırlatıyoruz ve bu hassasiyetle dokuz gün boyunca bayram tatili süresince sahada olacağız. Bayram bizim geleneklerimizin en önemli günlerindendir. Hepimiz çocuklarımız ile memleketimize köylerimize büyüklerimizi ziyarete gidiyoruz. Bayram havası içerisinde bu dokuz günü geçirmek istiyoruz. Gönül ister ki hüzün yaşamayalım hiçbirimiz üzülmeyelim bir canımız gitmesin. O yüzden bu seneki motto hassasiyetimiz yolun sonu hüzün olmasın yolu sonu güzel olsun yolun sonu mutluluk olsun yolun sonu bayram olsun düşüncesiyle bütün yolcularımızı uyarıyoruz. Hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Tek amacımız vatandaşımızın huzurudur vatandaşımız mutlu olsun güvende olsun bu vize yeter" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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