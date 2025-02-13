Aksaray'da kaza: 15 yaralı

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Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesi'nde sabah saatlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle trafik kazası meydana geldi. Kazada, İsmail A. (47) yönetimindeki minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkınca şarampole devrildi, 15 kişi yaralandı.

Aksaray'da Organize Sanayi Bölgesi'nde sabah saatlerinde işçileri taşıyan minibüs yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle şarampole devrildi. Olayın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi yetkililerine ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada, Cihan B. (26), Recep A. (33), Ali D. (20), Yunus Emre D. (26), Çilem D. (27), Fatma B. (27), Yusuf Y. (35), Emrullah E. (20), Serdar S. (26), Naciye S. (62), Sevim Nur A. (22), Kenan D. (25), İbrahim Ü. (29), Ömer A. (27) ile sürücü İsmail A. (47) yaralandı.

Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yaralı işçilerden Ömer Altınsoy, "Fabrikadan çıktık, araç bir sağ bir sol yaptı sonrasında devrildi. Biraz hızlıydı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.