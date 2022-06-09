Aksaray'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da etkili olan sağanak yağış, rögarların taşmasına ve su baskınlarına neden oldu, çok sayıda araç yolda kaldı.

Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan ve iki saat süren yağışta metrekareye ortalama 25 kilogram yağmur düştü. Zaman zaman şiddetini artıran yağış, Aksaray merkezinde etkili oldu. Şehir içindeki altgeçitlerde biriken su nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Sağanak yağış, bazı mahallede rögarların taşmasına ve su baskınlarına neden oldu.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinde başlayacak olan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın akşam saat 22: 00'ye kadar süreceğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (perşembe) yurdun büyük bir bölümünde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Trakya Kesimi ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), Marmara'nın güneydoğusu ( Bursa, Bilecik), Doğu Akdeniz (Adana ve Osmaniye illeri ile Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı), İç Anadolu'nun güney ve batısı (Kahraman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas ile Konya'nın doğusu), Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ( Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan), Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."